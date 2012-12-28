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Утро не задалось для жильцов дома на улице Космонавтов: из-за горящей квартиры их эвакуировали
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Общество
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53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: пожар на Тракторном, повышение цен на проезд и смена главного учителя
Сегодня, 29 мая, район Тракторного заволокло дымом, стало известно, когда повысят цену на проезд в общественном транспорта, и начальник областного управления образования Инесса Шуйкова ушла в отставку.
Полыхающие автомобиль, стволы деревьев и шины тушили сразу несколько отделений пожарных. Наряды Росгвардии и ГАИ перекрыли дорогу для прокладки рукавной линии. Огонь мог перекинуться на другие автомобили.
Через два часа пожар потушили. Его площадь составила 400 квадратных метров.
И это был сегодня не единственный пожар. В селе Большая Кузьминка Липецкого округа пожарные спасли из горящего жилого дома трёх человек.
А утром загорелась квартира на улице Космонавтов в Липецке. Спасатели эвакуировали девять человек, чтобы они не отравились продуктами горения.
«Кроме воды почему не применяются быстродействующие другие средства тушения? Машины с пеной, а 10 кв.м водой лей и лей, пока с все вокруг не промокнет и не пропитается зловонной жижей! Есть ли другие возможности?» — спросила Гостья1.
Плата за проезд в Липецке вырастет с 1 июня. За наличные проезд в общественном транспорте обойдется в 34 рубля, а по безналичному расчету — 29 рублей.
Для сравнения, в Воронеже проезд стоит 26 рублей за наличку. В Курске и Рязани — 27 рублей, в Смоленске — 28. В Брянске, Костроме, Твери — 30 рублей, во Владимире — 33, в Иваново и Ярославле — 34 рубля.
Ничего удивительного, что новость о повышении проезда набрала около сотни гневных комментариев.
«У меня ни машины нет, ни автобуса. Такси дешевле с учетом подходов от остановки, а если сумки нести — точно дешевле», — подсчитал коля.
«Круто, теперь, с 1 июня, все автобусы будут ходить по расписанию, чистые, с рабочими кондиционерами и работающими на 100% терминалами, а водители будут одеты в униформу и не будут всю дорогу разговаривать по телефону с сигаретой в зубах», — размечтался Житель Сокола.
«Может, введете проездные наконец-то. С разной тарифной сеткой, в зависимости от количества проездов», — попросил Гость.
«Может, сначала надо было съездить в Воронеж и поинтересоваться, как там удаётся удерживать такую плату за проезд. Ведь условия у них не отличаются от наших», — спросил Вопрос.
«Почему правила жизни в нашем городе меняются только в худшую сторону? Каждое решение не в интересах горожан, а строго наоборот. И депутаты не возражают?! Впечатление, что кто-то специально злит город», — написал гость.
Начальник областного управления образования Инесса Шуйкова покидает свой пост. Нашла другую работу. Главным учителем региона она проработала год и четыре месяца.
Пока обязанности начальника управления будет занимать первый заместитель Инессы Шуйковой 32-летний Дмитрий Демихов. Несмотря на молодость у него весомый послужной список. Демихов выиграл конкурс «Учитель года Липецкой области — 2020», до недавнего времени работал директором усманской школы № 4.
Фото deptno.lipetsk.ru
И эта новость не порадовала комментаторов GOROD48.
«Частая смена руководителей ни к чему хорошему не приведет. Это факт», — считает 1,2,3,4,5.
«Кадровая чехарда! Неужели в области нет толковых педагогов-руководителей? Солидное ведомство превратили в проходной двор», — мнение Взгляда со стороны.
«Это будет 6 начальник за последние 10 лет, а за 54 года существования области их было всего 3 и результат был превосходный. Один липецкий опыт чего стоит, а сейчас», — подсчитал Сергей.
«Очень жаль! Грамотный управленец, прошедшая разные уровни системы образования. Она знала все проблемные вопросы изнутри. Умнейшая женщина. Надежда была, что в управлении образования она надолго. Но нет. Удачи на новом месте», — пожелал Учитель.
В Липецке уже несколько дней стоит летняя жара, поэтому неудивительно, что пляжи полны людей. На Центральном пляже сегодня случилась трагедия: утонул 16 летний подросток.
«Информация о том, что в реке Воронеж тонет подросток, поступила в Управление ГО и ЧС по телефону в 15:29. На место происшествия выехали экстренные службы и спасатели УГПСС Липецкой области. Но спасти парня уже не удалось. По словам очевидцев, молодой человек плохо плавал, имел проблемы с сердцем», — рассказали в мэрии.
Добавим, что официальный пляжный сезон в городе начинается 1 июня. Именно с этого дня на пляжах начинают дежурить спасатели.
Завтра в Липецке будет еще жарче. А виной всему атмосферный фронт с юга. По прогнозам синоптиков, 30 мая в городе до +29 градусов.
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