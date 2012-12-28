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53 минуты назад

Липецкая вечЁрка: пожар на Тракторном, повышение цен на проезд и смена главного учителя

Сегодня, 29 мая, район Тракторного заволокло дымом, стало известно, когда повысят цену на проезд в общественном транспорта, и начальник областного управления образования Инесса Шуйкова ушла в отставку.

Грандиозный пожар произошел сегодня днем в районе Тракторного. Сначала на автостоянке загорелся автомобиль «ГАЗель». Но потом огонь перекинулся на мусор и валежник, который находится рядом в посадках.

Полыхающие автомобиль, стволы деревьев и шины тушили сразу несколько отделений пожарных. Наряды Росгвардии и ГАИ перекрыли дорогу для прокладки рукавной линии. Огонь мог перекинуться на другие автомобили.


Через два часа пожар потушили. Его площадь составила 400 квадратных метров.

И это был сегодня не единственный пожар. В селе Большая Кузьминка Липецкого округа пожарные спасли из горящего жилого дома трёх человек.

А утром загорелась квартира на улице Космонавтов в Липецке. Спасатели эвакуировали девять человек, чтобы они не отравились продуктами горения.

«Кроме воды почему не применяются быстродействующие другие средства тушения? Машины с пеной, а 10 кв.м водой лей и лей, пока с все вокруг не промокнет и не пропитается зловонной жижей! Есть ли другие возможности?» — спросила Гостья1.

Плата за проезд в Липецке вырастет  с 1 июня. За наличные проезд в общественном транспорте обойдется в 34 рубля, а по безналичному расчету — 29 рублей.

Для сравнения, в Воронеже проезд стоит 26 рублей за наличку. В Курске и Рязани — 27 рублей, в Смоленске — 28. В Брянске, Костроме, Твери — 30 рублей, во Владимире — 33, в Иваново и Ярославле — 34 рубля.

Ничего удивительного, что новость о повышении проезда набрала около сотни гневных комментариев.

«У меня ни машины нет, ни автобуса. Такси дешевле с учетом подходов от остановки, а если сумки нести — точно дешевле», — подсчитал коля.

«Круто, теперь, с 1 июня, все автобусы будут ходить по расписанию, чистые, с рабочими кондиционерами и работающими на 100% терминалами, а водители будут одеты в униформу и не будут всю дорогу разговаривать по телефону с сигаретой в зубах», — размечтался Житель Сокола.

«Может, введете проездные наконец-то. С разной тарифной сеткой, в зависимости от количества проездов», — попросил Гость.

«Может, сначала надо было съездить в Воронеж и поинтересоваться, как там удаётся удерживать такую плату за проезд. Ведь условия у них не отличаются от наших», — спросил Вопрос.

«Почему правила жизни в нашем городе меняются только в худшую сторону? Каждое решение не в интересах горожан, а строго наоборот. И депутаты не возражают?! Впечатление, что кто-то специально злит город», — написал гость.

Начальник областного управления образования Инесса Шуйкова покидает свой пост. Нашла другую работу. Главным учителем региона она проработала год и четыре месяца.



Пока обязанности начальника управления будет занимать первый заместитель Инессы Шуйковой 32-летний Дмитрий Демихов. Несмотря на молодость у него весомый послужной список. Демихов выиграл конкурс «Учитель года Липецкой области — 2020», до недавнего времени работал директором усманской школы № 4.



Фото deptno.lipetsk.ru

И эта новость не порадовала комментаторов GOROD48.

«Частая смена руководителей ни к чему хорошему не приведет. Это факт», — считает 1,2,3,4,5.

«Кадровая чехарда! Неужели в области нет толковых педагогов-руководителей? Солидное ведомство превратили в проходной двор», — мнение Взгляда со стороны.

«Это будет 6 начальник за последние 10 лет, а за 54 года существования области их было всего 3 и результат был превосходный. Один липецкий опыт чего стоит, а сейчас», — подсчитал Сергей.

«Очень жаль! Грамотный управленец, прошедшая разные уровни системы образования. Она знала все проблемные вопросы изнутри. Умнейшая женщина. Надежда была, что в управлении образования она надолго. Но нет. Удачи на новом месте», — пожелал Учитель.

В Липецке уже несколько дней стоит летняя жара, поэтому неудивительно, что пляжи полны людей. На Центральном пляже сегодня случилась трагедия: утонул 16 летний подросток. 

«Информация о том, что в реке Воронеж тонет подросток, поступила в Управление ГО и ЧС по телефону в 15:29. На место происшествия выехали экстренные службы и спасатели УГПСС Липецкой области. Но спасти парня уже не удалось. По словам очевидцев, молодой человек плохо плавал, имел проблемы с сердцем», — рассказали в мэрии.

Добавим, что официальный пляжный сезон в городе начинается 1 июня. Именно с этого дня на пляжах начинают дежурить спасатели.

Завтра в Липецке будет еще жарче. А виной всему атмосферный фронт с юга. По прогнозам синоптиков, 30 мая в городе до +29 градусов. 
вечЁрка
пожар
плата за проезд
управление образования
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