Солнце не уходит: в Липецкой области до +29

30 мая в Липецкой области сохранится влияние на погоду антициклона — осадков не ожидается. 31 мая и 1 июня наш регион попадет под влияние атмосферного фронта с юга, местами пройдет небольшой дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы. При этом на большей части территории области установилась высокая пожароопасность лесов — IV класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году — 2 градуса тепла.