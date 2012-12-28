Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Инесса Шуйкова покидает пост начальника управления образования и науки Липецкой области
Общество
Плата за проезд в Липецке вырастет с 1 июня
Общество
15-летнего чемпиона Липецка по боксу исключили из спортивной федерации после возбуждения уголовного дела
Происшествия
Пожар на улице Гагарина – горели пух, покрышки и «Омода»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: перевертыш на перекрестке, странная драка и День пограничника
Общество
Сегодня в Липецке: один из лучших фильмов в мире и какую сумму нужно готовить на выпускной
Общество
Возле села Пружинки нашли два авиационных снаряда – их уничтожили взрывотехники
Происшествия
Черный дым над Тракторным: горят «ГАЗель» и мусор
Происшествия
Утро не задалось для жильцов дома на улице Космонавтов: из-за горящей квартиры их эвакуировали
Происшествия
Жители деревни в Липецком районе задыхаются от навозной вони
Общество
Читать все
Пожар в поселке Тракторостроителей локализован на 400 квадратных метрах
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Митсубиси Лансер»
Происшествия
Два парня и девушка забрались на Дворец бракосочетания и повредили его купол
Происшествия
Статистика: в Липецкой области в апреле дорожали чай и кофе, дешевела гречка
Экономика
На Центральном пляже утонул 16-летний парень
Происшествия
«Все даже слишком хорошо, чтобы быть правдой»
Общество
Погибший на пляже подросток плохо плавал и имел пробелемы с сердцем
Происшествия
23-летний водитель из Орловской области получил два года условно за смерть 8-летнего мальчика
Происшествия
В Тербунском районе рядом с домом нашли минометную мину
Происшествия
Солнце не уходит: в Липецкой области до +29
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
246
сегодня, 17:00

Солнце не уходит: в Липецкой области до +29

30 мая в Липецкой области сохранится влияние на погоду антициклона — осадков не ожидается. 31 мая и 1 июня наш регион попадет под влияние атмосферного фронта с юга, местами пройдет небольшой дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы. При этом на большей части территории области установилась высокая пожароопасность лесов — IV класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.

День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году — 2 градуса тепла.
жара
2
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru