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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Солнце не уходит: в Липецкой области до +29
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.
День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году — 2 градуса тепла.
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