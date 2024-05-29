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Общество
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сегодня, 10:57
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Плата за проезд в Липецке вырастет с 1 июня
На два рубля за наличку и по безналу.
Напомним, изначально перевозчики просили повысить плату за проезд на три рубля, мотивируя это ростом цен на топливо, запчасти, иные расходники, а также необходимостью повышения зарплат водителям.
Таким образом, в ЦФО самым дешевым проезд в общественном транспорте остался в Воронеже — 26 рублей за наличку. В Курске и Рязани поездка обойдется в 27 рублей, в Смоленске — в 28. В Брянске, Костроме, Твери за проезд платят 30 рублей, во Владимире — 33, в Иваново и Ярославле — 34. В Ельце, в городе, который меньше Липецка в пять раз, за проезд платят 26 рублей: тарифы там поднимали в декабре прошлого года и уже в июне перевозчики намерены обратиться в правительство области с предложениями на еще одно повышение — на два рубля.
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