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сегодня, 10:57
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Плата за проезд в Липецке вырастет с 1 июня

На два рубля за наличку и по безналу. 

Областное управление потребрынка и тарифов одобрило предложение липецких перевозчиков о повышении платы за проезд в общественном транспорте на два рубля: до 29 рублей по оплате картой, и до 34 рублей при оплате наличными. Как стало известно GOROD48, новый ценник начнёт действовать 1 июня.

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Напомним, изначально перевозчики просили повысить плату за проезд на три рубля, мотивируя это ростом цен на топливо, запчасти, иные расходники, а также необходимостью повышения зарплат водителям. 

Таким образом, в ЦФО самым дешевым проезд в общественном транспорте остался в Воронеже — 26 рублей за наличку. В Курске и Рязани поездка обойдется в 27 рублей, в Смоленске — в 28. В Брянске, Костроме, Твери за проезд платят 30 рублей, во Владимире — 33, в Иваново и Ярославле — 34. В Ельце, в городе, который меньше Липецка в пять раз, за проезд платят 26 рублей: тарифы там поднимали в декабре прошлого года и уже в июне перевозчики намерены обратиться в правительство области с предложениями на еще одно повышение — на два рубля.
плата за проезд
тарифы
транспорт
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Комментарии (19)

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Как гость
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Житель
3 минуты назад
С чего это вдруг проезд подорожал??? Наверное у Липчан зарплата достойно выросла... Или с приходом седьмого помошника "нашего" мэра???
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Гость
4 минуты назад
Может введет проездные наконец то. С разной тарифной сеткой в зависимости от количества проездов.
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Липчанин
13 минут назад
Всегда у школьников были проездные. Пенсионерам до сада доехать бесплатно получая пенсию, а школьники за деньги до школы. Идём на выборы, может ещё хуже будет в городе. Бардак во всём, когда же вы все в Москву, может вздохнем хоть немного.
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Ольга
16 минут назад
Автобусы 17 и 24 ездят просто ужасно в вечернее время.
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Гость
22 минуты назад
Я до сих пор не пойму, чем условия проезда отличается у тех, кто платит наличкой и больше?
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Ольга
23 минуты назад
Так хочется, чтобы не ждать на остановке часами автобус. И комфортно ехать в нём.
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в Грязях
32 минуты назад
27р в маленьком городишке
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Foton
35 минут назад
11 и 24 будет по часу вылавливать?
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Молодцы
36 минут назад
Как раз перед выборами губернатора
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маршрутка 333
37 минут назад
Кому не нравится? Ходите тогда пешком
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