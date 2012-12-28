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21 минуту назад
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Пожар в поселке Тракторостроителей локализован на 400 квадратных метрах

Пожарные проливают пепелище во избежание повторного возгорания.

Пожар в поселке Тракторостроителей локализован на 400 квадратных метрах. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные уже ликвидируют последствия возгорания. Информация о поврежденных транспортных средствах уточняется.



Напомним, что пожар начался на автостоянке. Густой черный дым был виден из разных частей города, так как горели автомобильные покрышки.



В МЧС также отметили, что одними из первых дым увидели сотрудники Росгвардии. Они сообщили о происшествии по внутренней связи и перекрыли один из подъездов. Также за безопасностью следили сотрудники ГАИ.
МЧС
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Комментарии (1)

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Валерий
3 минуты назад
Скорее всего, это тополиный пух, везде поджимают,а он как порох.Был в Пензе, там от тополей давно избавились и везде берёзы.
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