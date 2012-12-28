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Происшествия
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21 минуту назад
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Пожар в поселке Тракторостроителей локализован на 400 квадратных метрах
Пожарные проливают пепелище во избежание повторного возгорания.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные уже ликвидируют последствия возгорания. Информация о поврежденных транспортных средствах уточняется.
Напомним, что пожар начался на автостоянке. Густой черный дым был виден из разных частей города, так как горели автомобильные покрышки.
В МЧС также отметили, что одними из первых дым увидели сотрудники Росгвардии. Они сообщили о происшествии по внутренней связи и перекрыли один из подъездов. Также за безопасностью следили сотрудники ГАИ.
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