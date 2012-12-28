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Утро не задалось для жильцов дома на улице Космонавтов: из-за горящей квартиры их эвакуировали
Происшествия
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11 минут назад
Утро не задалось для жильцов дома на улице Космонавтов: из-за горящей квартиры их эвакуировали
Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные эвакуировали девять человек, чтобы они не отравились продуктами горения.
Четыре отделения пожарной охраны ликвидировали возгорание за полчаса: площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Также к дому прибыли экипаж автолестницы, служба пожаротушения и городские спасатели.
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