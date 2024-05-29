Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Инесса Шуйкова покидает пост начальника управления образования и науки Липецкой области
Общество
Водитель чудом не задавил самокатчика у железнодорожного вокзала
Общество
Плата за проезд в Липецке вырастет с 1 июня
Общество
15-летнего чемпиона Липецка по боксу исключили из спортивной федерации после возбуждения уголовного дела
Происшествия
Пожар на улице Гагарина – горели пух, покрышки и «Омода»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: перевертыш на перекрестке, странная драка и День пограничника
Общество
Сегодня в Липецке: один из лучших фильмов в мире и какую сумму нужно готовить на выпускной
Общество
28-летняя липчанка получила 10 лет колонии за убийство приревновавшего её любовника
Общество
Возле села Пружинки нашли два авиационных снаряда – их уничтожили взрывотехники
Происшествия
«Лада Ларгус» перевернулась на Ленинградской после столкновения с «Рено Каптюр»
Происшествия
Читать все
«Сами выбрали и сами не можем скинуть!»
Общество
Жители деревни в Липецком районе задыхаются от навозной вони
Общество
Черный дым над Тракторным: горят «ГАЗель» и мусор
Происшествия
Компании оштрафованы за сговор на торгах на обустройство территории в Лебедяни и капремонт школы в Становом
Общество
Два парня и девушка забрались на Дворец бракосочетания и повредили его купол
Происшествия
Московский таксист украл в Липецкой области два айфона и попался на обратной дороге
Происшествия
Пожар в поселке Тракторостроителей локализован на 400 квадратных метрах
Происшествия
Администрация Становлянского округа сообщила о гибели на СВО двоих земляков
Общество
На НЛМК выбрали лучшего обработчика поверхностных пороков металла
НЛМК Live
В отделе «Игрушки» торговали холодным оружием
Происшествия
Читать все
Происшествия
1831
сегодня, 15:10
5

Черный дым над Тракторным: горят «ГАЗель» и мусор

Огонь от машины перекинулся в заросли — пожарные тушат валежник и мусор.

Днем 29 мая на автостоянке по улице Краснознаменной загорелся автомобиль «ГАЗель».
По словам очевидцев, огонь перекинулся на мусор в соседних со стоянкой посадках. Пожарные тушат горящий валежник, покрышки и другой мусор.

IMG-20240529-WA0037.jpg+2024-05-29-15.09.34.jpg

«Сообщение о пожаре поступило в 14:24. К месту возгорания направлены два отделения. Они запросили помощь одно отделение и две поливомоечные машины, а также ГАИ для перекрытия дороги для прокладки рукавной линии», — сообщили в МЧС.

IMG-20240529-WA0058.jpg+2024-05-29-15.09.34.jpg

По предварительным данным, площадь пожара составляет 150кв. м, есть угроза распространения огня на стоянку с машинами.

IMG-20240529-WA0052.jpg+2024-05-29-15.09.34.jpg

IMG-20240529-WA0043.jpg+2024-05-29-15.09.34.jpg

IMG-20240529-WA0040.jpg+2024-05-29-15.09.34.jpg

IMG-20240529-WA0041.jpg+2024-05-29-15.09.34.jpg

IMG-20240529-WA0042.jpg+2024-05-29-15.09.34.jpg
МЧС
пожар
0
9
2
2
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пессимист
53 минуты назад
В Липецке был один горисполком и был порядок. Теперь 15 департаментов, 7 заместителей, а бардак продолжает набирать обороты. Прошедшая зима показала этот бардак во всей красе и то ли ещё будет
Ответить
Водитель
8 минут назад
Евгения Юрьевна расхлебывает за предшественниками - Ивановым и Гулевским
Ответить
Позитив
31 минуту назад
Зима показала не только Липецку! А порядка в Липецке не было отродясь, особенно при СССР. Сейчас, за последние несколько лет, хоть пытаются его навести! Но с нашими липчанами, по ходу, тяжеловато будет!!!
Ответить
МарИв.
9 минут назад
Зима показала не только Липецку! А порядка в Липецке не было отродясь, особенно при СССР. Сейчас, за последние несколько лет, хоть пытаются его навести! Но с нашими липчанами, по ходу, тяжеловато будет!!! Неправда ваша. И порядок был * руководителях, даже безплатный проезд в общественном транспорте... Люди не виноваты, они работают 12х7.
Ответить
ул. папина
12 минут назад
Зима показала не только Липецку! А порядка в Липецке не было отродясь, особенно при СССР. Сейчас, за последние несколько лет, хоть пытаются его навести! Но с нашими липчанами, по ходу, тяжеловато будет!!! По - моему вы не из СССР. БЫЛ ЧИСТЫЙ ГОРОД аккуратный ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР. А сейчас , похож на заброшенные деревни, где сорняки выше крыши, грязь. Второй месяц ходим по щебенки. Почему город Гродно Белоруссия., также областной город, население чуть меньше Липецка. Но чистото, Европейский город. Устали уже писать про эту грязь, каждое лето. Мэрия только смеется. Один не готив , когда идешь по городу.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru