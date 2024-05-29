Черный дым над Тракторным: горят «ГАЗель» и мусор

Огонь от машины перекинулся в заросли — пожарные тушат валежник и мусор.



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Днем 29 мая на автостоянке по улице Краснознаменной загорелся автомобиль «ГАЗель».По словам очевидцев, огонь перекинулся на мусор в соседних со стоянкой посадках. Пожарные тушат горящий валежник, покрышки и другой мусор.«Сообщение о пожаре поступило в 14:24. К месту возгорания направлены два отделения. Они запросили помощь одно отделение и две поливомоечные машины, а также ГАИ для перекрытия дороги для прокладки рукавной линии», — сообщили в МЧС.По предварительным данным, площадь пожара составляет 150кв. м, есть угроза распространения огня на стоянку с машинами.