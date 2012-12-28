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Общество
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28 минут назад
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Инесса Шуйкова покидает пост начальника управления образования и науки Липецкой области
По нашим данным, её место с приставкой «и.о.» займёт «Учитель года Липецкой области-2020» Дмитрий Демихов.
Интересно, что кадровые перемены происходят в разгар экзаменационной кампании: как раз сейчас проходит государственная итоговая аттестация у одиннадцатиклассников и девятиклассников — ЕГЭ и ГИА. А, как известно, коней на переправе не меняют. Но в правительстве уверены: механизм проведения ЕГЭ давно отлажен, поэтому никаких опасений по этому поводу не должно возникать.
По предварительным данным, на должность и.о. начальника управления образования и науки Липецкой области будет назначен 32-летний директор усманской школы №4 имени академика Н.Г. Басова, учитель истории и обществознания, победитель регионального конкурса «Учитель года-2020» Дмитрий Демихов.
Дмитрий Демихов окончил Воронежский государственный университет. Педагогический стаж — около девяти лет.
На днях он был назначен на должность первого заместителя начальника управления образования и науки Липецкой области.
Фото deptno.lipetsk.ru
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