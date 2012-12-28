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28 минут назад
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Инесса Шуйкова покидает пост начальника управления образования и науки Липецкой области

По нашим данным, её место с приставкой «и.о.» займёт «Учитель года Липецкой области-2020» Дмитрий Демихов.

Инесса Шуйкова покидает пост начальника управления образования и науки Липецкой области. Как сообщил GOROD48 источник в правительстве Липецкой области, Инесса Шуйкова увольняется в связи с переходом на новое место работы. На посту руководителя управления образования она работала с февраля 2023 года, сменив на этом месте Лилию Загееву. От   приставки «и.о.» Инесса Шуйкова избавилась только 21 июня 2023 года.

Интересно, что кадровые перемены происходят в разгар экзаменационной кампании: как раз сейчас проходит государственная итоговая аттестация у одиннадцатиклассников и девятиклассников — ЕГЭ и ГИА. А, как известно, коней на переправе не меняют. Но в правительстве уверены: механизм проведения ЕГЭ давно отлажен, поэтому никаких опасений по этому поводу не должно возникать.

По предварительным данным, на должность и.о. начальника управления образования и науки Липецкой области будет назначен 32-летний директор усманской школы №4 имени академика Н.Г. Басова, учитель истории и обществознания, победитель регионального конкурса «Учитель года-2020» Дмитрий Демихов.

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Дмитрий Демихов окончил Воронежский государственный университет. Педагогический стаж — около девяти лет.

На днях он был назначен на должность первого заместителя начальника управления образования и науки Липецкой области.

Фото deptno.lipetsk.ru
управление образования
Инесса Шуйкова
школа
ЕГЭ
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Комментарии (2)

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Японская МУДРОСТЬ
6 минут назад
Когда много рулевых, лодка садится на мель.
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Чеков
23 минуты назад
Что успела наработать? Какие результаты?
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