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Происшествия
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сегодня, 08:49
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Вызвалась помочь: пенсионерка обокрала на улице 90-летнюю женщину
Из карманов пожилой липчанки помощница вытащила деньги и сотовый тепефон.
Как выяснили полицейские, в мае пожилая женщина шла по улице Космонавтов из магазина и почувствовала себя плохо. Ей вызвалась помочь прохожая, воспользовавшись состоянием женщины она вытащила из карманов ее куртки 300 рублей и телефон стоимостью в 3000.
У задержанной изъят сотовый телефон женщины. Возбуждено уголовное дело о краже.
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