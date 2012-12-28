Вызвалась помочь: пенсионерка обокрала на улице 90-летнюю женщину

Из карманов пожилой липчанки помощница вытащила деньги и сотовый тепефон.



Оперативники отдела полиции №8 УМВД по Липецку раскрыли кражу сотового телефона и денег у 90-летней женщины. Задержана 64-летняя жительница Липецка.Как выяснили полицейские, в мае пожилая женщина шла по улице Космонавтов из магазина и почувствовала себя плохо. Ей вызвалась помочь прохожая, воспользовавшись состоянием женщины она вытащила из карманов ее куртки 300 рублей и телефон стоимостью в 3000.У задержанной изъят сотовый телефон женщины. Возбуждено уголовное дело о краже.