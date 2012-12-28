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Общество
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8 минут назад
Что будет с ЕГЭ при объявлении «красного уровня» опасности?
Одиннадцатиклассники для получения аттестата сдают русский язык и математику базового или профильного уровня. А для поступления в ВУЗ – еще и экзамены по выбору. Всего предложено в форме ЕГЭ можно сдать 15 предметов. Девятиклассники, чтобы получить аттестат, будут сдавать 4 предмета: 2 основных (русский и математика) и два по выбору.
Самыми популярными предметами среди одиннадцатиклассников, кроме русского языка и математики, остаются обществознание (его выбрали 2280 человек), биология (856 человек), история (832 человека), информатика (803 человека). В том году 2 выпускника будут сдавать испанский язык и 1 подал заявление на китайский язык.
Экзамены пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочные периоды уже состоялись. Все прошло в штатном режиме.
Основной этап ЕГЭ пройдет с 23 мая по 5 июля, дополнительный этап — 4 сентября по 23 сентября.
Первый ОГЭ для девятиклассников сегодня уже сдали около 700 человек. Вообще, ГИА-9 в основной период пройдёт с 21 мая по 2 июля. А с 3 сентября по 24 сентября - дополнительный период.
В этом году предусмотрена возможности пересдать ЕГЭ по выбору. Результат, полученный на пересдаче, и будет окончательным. Возможность пересдачи обязательных предметов, в случае, если не набрано минимальное количество баллов, была и раньше.
В расписание экзаменов внесли изменения, в том числе устанавливающие дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам 4 и 5 июля.
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