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146
8 минут назад

Что будет с ЕГЭ при объявлении «красного уровня» опасности?

Государственная итоговая аттестация начинается для около 5 тысяч одиннадцатиклассников и более 12 тысяч девятиклассников. Один из главных вопросов — что будут делать, если во время экзамена будет объявлен «красный уровень» опасности. Такой вариант развития событий в ближайшее время рассмотрят на областном оперштабе. Алгоритмы разработаны. Скорее всего, при угрозе БПЛА, экзамен приостановят, зафиксируют время, участников экзамена выведут в укрытие, а потом по согласованию с Рособонадзором ЕГЭ возобновят.

Одиннадцатиклассники для получения аттестата сдают русский язык и математику базового или профильного уровня. А для поступления в ВУЗ – еще и экзамены по выбору. Всего предложено в форме ЕГЭ можно сдать 15 предметов. Девятиклассники, чтобы получить аттестат, будут сдавать 4 предмета: 2 основных (русский и математика) и два по выбору.

Самыми популярными предметами среди одиннадцатиклассников, кроме русского языка и математики, остаются обществознание (его выбрали 2280 человек), биология (856 человек), история (832 человека), информатика (803 человека). В том году 2 выпускника будут сдавать испанский язык и 1 подал заявление на китайский язык.

Экзамены пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочные периоды уже состоялись. Все прошло в штатном режиме.

Основной этап ЕГЭ пройдет с 23 мая по 5 июля, дополнительный этап — 4 сентября по 23 сентября.

Первый ОГЭ для девятиклассников сегодня уже сдали около 700 человек. Вообще, ГИА-9 в основной период пройдёт с 21 мая по 2 июля. А с 3 сентября по 24 сентября - дополнительный период.

В этом году предусмотрена возможности пересдать ЕГЭ по выбору. Результат, полученный на пересдаче, и будет окончательным. Возможность пересдачи обязательных предметов, в случае, если не набрано минимальное количество баллов, была и раньше.

В расписание экзаменов внесли изменения, в том числе устанавливающие дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам 4 и 5 июля.
БПЛА
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