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Липецкая вечЁрка: дороги через дворы, новый приют для собак и когда будут платить зарплату в 100 000 рублей
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: дороги через дворы, новый приют для собак и когда будут платить зарплату в 100 000 рублей
Сегодня, 20 мая, из-за перекрытого перекрестка улиц Горького и 8 Марта, автомобили поехали через дворы, собакам из приюта «Счастливый берег» нашли новое жилье, и эксперты подсчитали, когда липчане будут получать зарплату в 100 000 рублей.
Стоит добавить, что ремонт продлится до 10 июня. Мэрия в качестве альтернативы для проезда перекрестка рекомендовала внутриквартальные проезды.
«Такое же «счастье» на Липовской: «Квадра» раскопала три недели назад, закапывать никто не собирается до капремонта улицы, который будет когда-то, в этом году. Весь поток машин в две полосы пытается проехать по узкому двору, из подъезда выйти невозможно, жильцы скачут, перепрыжками, перебежками. И даже дата окончания запрыга неизвестна», — сообщил читатель подписавшийся А в мэрии все спокойно.
«У меня из окна видно, как машины целый день едут до тупика, потому как и правда ничто заранее их о его наличии не предупреждает никоим образом. Дальше водители либо разворачиваются, либо едут через дворы. Понять можно всех, но дворы крайне узкие. И приходится лезть на забор. Может, как-то заранее предупредить? Чтоб изначально не ехали», — попросил Житель.
«Когда делаете ремонт в своей квартире, у вас что, все происходит без проблем и накладок! Этот жилой район строился, когда автомобилей было мало и никто не предвидел, что их когда-то станет сверх много! Надо пережить время ремонта и не ныть!» — вступился за ремонтиков Вы.
«Пора Яндексу сделать сервисы Яндекс-раскопки и заодно Ядекс-ямы и Яндекс-падающие деревья», — предложил Гость.
«Напомните еще, что ремонт дорожного полотна с комплексным благоустройством был сделан в прошлом году. Прокуратура не хочет заинтересоваться данным случаем?» — напомнил Местный.
«Ставьте там гаишников. И людям безопасность нужна, и водителям надо как-то ехать, раз предусмотрели внутри дворовый проезд, значит, надо решать эту проблему и обеспечить безопасность. Вчера во дворах бабки уже баррикады строили. Это город и им надо заниматься», — сообщил еще один Житель.
Собаки из приюта «Счастливый берег» скоро смогут справить новоселье. Меценат, пожелавший остаться неизвестным, купил для размещения животных участок на окраине Липецка. Об этом рассказала зоозащитница Екатерина Бильбао.
Правда, для переселения собак необходимо установить на участке забор, вольеры и будки. Для этого нужны деньги, поэтому зоозащитники объявили сбор средств.
«Спасибо огромное благотворителю за помощь животным! Хорошо, что ещё остались добрые неравнодушные состоятельные люди. Теперь животные могут жить спокойно на своей территории», — поблагодарила Лиза.
Три четверти жителей Липецкой области смогут получать зарплату размером 100 000 рублей и более всего лишь через… 10,8 года. Четверть жителей области будет получать такую сумму через 3,9 года, а половина — через 7,4 года. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
По динамике зарплат наш регион занял 34-е место в России. Первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа, где четверть жителей уже получает такую зарплату, а через полгода такую сумму будут зарабатывать более половины населения региона. Три четверти жителей округа достигнут такого заработка через 5,5 года.
Дольше всех вожделенной суммы придется ждать жителям Ингушетии. Три четверти жителей республики смогут получить 100 тысяч через 22,3 года.
«А сколько будет стоить буханка хлеба через 10 лет, это подсчитать не догадались?» — спросил Дотошный Я.
Кстати, липчане не такие уж и бедные. На депозитных счетах жители региона хранят 226 миллиардов рублей! И это почти на четверть больше, чем год назад.
Вклады имеют 97% липчан. Если считать усреднено, то у каждого в заначке должно быть чуть больше 200 000 рублей.
Лето все ближе. Про прогнозам синоптиков, завтра в Липецке ожидается от +23 до +25 градусов. Кстати, в 2002 году в этот день был 1 градус мороза, а в 1967 году —аж 31 градус тепла.
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