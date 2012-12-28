Липецкая вечЁрка: дороги через дворы, новый приют для собак и когда будут платить зарплату в 100 000 рублей

Сегодня, 20 мая, из-за перекрытого перекрестка улиц Горького и 8 Марта, автомобили поехали через дворы, собакам из приюта «Счастливый берег» нашли новое жилье, и эксперты подсчитали, когда липчане будут получать зарплату в 100 000 рублей.