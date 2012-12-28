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193
сегодня, 14:18
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Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат

Три четверти жителей Липецкой области смогут получать зарплату размером 100 тысяч рублей и более через 10,8 года. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. По динамике зарплат наш регион занял 34-е место в России.

РИА Новости подсчитало, сколько времени потребуется 25%, 50% и 75% работников регионов России, чтобы преодолеть планку зарплаты в 100 тысяч рублей. Расчеты производились по паритету покупательной способности при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. 

По расчетам экспертов, более четверти жителей Липецкой области будут получать зарплату в 100 тысяч рублей (с учетом покупательной способности) через 3,9 года, а через 7,4 года такая зарплата будет у 50% работников.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, более четверти жителей которого уже получают зарплату в 100 тысяч рублей. Исследователи считают, что через полгода такая зарплата будет уже у более чем половины населения региона. Более 75% достигнут такого заработка через 5,5 года. Аутсайдером списка стала Ингушетия: более четверти населения смогут получать 100 тысяч рублей через 12,7 года, более половины — через 18 лет, более 75% — через 22,3 года.

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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Для чего
13 минут назад
Такие расчеты? Что они дают? Глупость!
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Абориген
24 минуты назад
Вы там вообще нормальные.???????
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Житель
32 минуты назад
А там не сказано какие цены будут через 10 лет, когда зп будет 100 тыс?
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ded
40 минут назад
завтра вы все будете жить хорошо!! Вот завтра , отвечаю! а пока, получайте свою тридцатку и не вякайте!
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