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Экономика
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сегодня, 14:18
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Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Три четверти жителей Липецкой области смогут получать зарплату размером 100 тысяч рублей и более через 10,8 года. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. По динамике зарплат наш регион занял 34-е место в России.
По расчетам экспертов, более четверти жителей Липецкой области будут получать зарплату в 100 тысяч рублей (с учетом покупательной способности) через 3,9 года, а через 7,4 года такая зарплата будет у 50% работников.
Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, более четверти жителей которого уже получают зарплату в 100 тысяч рублей. Исследователи считают, что через полгода такая зарплата будет уже у более чем половины населения региона. Более 75% достигнут такого заработка через 5,5 года. Аутсайдером списка стала Ингушетия: более четверти населения смогут получать 100 тысяч рублей через 12,7 года, более половины — через 18 лет, более 75% — через 22,3 года.
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