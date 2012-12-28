В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
Общество
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23 минуты назад
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Собакам из «Счастливого берега» нашли новое жилье
Новый приют рассчитан на 300-350 животных.
Участок под новый приют находится в промзоне на окраине Липецка. Рядом с ним нет жилых домов, поэтому горожанам питомцы приюта неудобств доставить не должны. Зато участок находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта и недалеко от лесополосы, где можно погулять с животными.
Основная задача зоозащитников сейчас — создать на участке условия пригодные для нахождения собак — огородить трехметровым забором, построить как минимум 100 вольеров и столько же будок.
Екатерина Бильбао надеется на помощь в обустройстве приюта. Реквизиты для перечисления пожертвований можно найти на странице «Счастливого берега» в соцсетях. Смету обустройства вольеров и будок должны подготовить на следующей неделе.
Перевозить собак из «Счастливого берега», а их осталось около 300, зоозащитники собираются через полтора месяца. Напомним, приюту «Счастливый берег» надо освободить территорию в селе Студеные Хутора Липецкого округа и привести ее в надлежащий вид к середине лета.
При этом раздача животных добросовестным владельцам будет продолжена.
— Собаки все красивые. Должны ехать по домам, — говорит Екатерина Бильбао.
Фото: vk.com
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