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246
23 минуты назад
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Собакам из «Счастливого берега» нашли новое жилье

Новый приют рассчитан на 300-350 животных.

У «Счастливого берега» появились хорошие новости. Меценат, пожелавший остаться неизвестным, купил землю для обустройства нового приюта. Об этом GOROD48 рассказала липецкая зоозащитница Екатерина Бильбао.

Участок под новый приют находится в промзоне на окраине Липецка. Рядом с ним нет жилых домов, поэтому горожанам питомцы приюта неудобств доставить не должны. Зато участок находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта и недалеко от лесополосы, где можно погулять с животными.

Основная задача зоозащитников сейчас — создать на участке условия пригодные для нахождения собак — огородить трехметровым забором, построить как минимум 100 вольеров и столько же будок.

Екатерина Бильбао надеется на помощь в обустройстве приюта. Реквизиты для перечисления пожертвований можно найти на странице «Счастливого берега» в соцсетях. Смету обустройства вольеров и будок должны подготовить на следующей неделе.

Перевозить собак из «Счастливого берега», а их осталось около 300, зоозащитники собираются через полтора месяца. Напомним, приюту «Счастливый берег» надо освободить территорию в селе Студеные Хутора Липецкого округа и привести ее в надлежащий вид к середине лета.

При этом раздача животных добросовестным владельцам будет продолжена.

— Собаки все красивые. Должны ехать по домам, — говорит Екатерина Бильбао.

Фото: vk.com
приют
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Я
6 минут назад
Меценату дай Бог здоровья, счастья и долголетия,спасибо за добрые дела
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Да
8 минут назад
Слава Богу!
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Правда
8 минут назад
Хорошая новость
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