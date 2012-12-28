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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо, безветренно и до +27
Погода наконец-то вернулась к климатической норме.
Среднесуточные температуры воздуха составят 15-18 градусов тепла, что около климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от +6 до +11 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 21 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году — 1 градус мороза.
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