В Липецкой области сухо, безветренно и до +27

Погода наконец-то вернулась к климатической норме.

21 мая Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадки не ожидаются. 22 мая через территорию Черноземья с северо-запада на юго-восток будет перемещаться атмосферный фронт циклона с центром над севером Урала, в зоне фронта пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/сек. 23 мая область окажется за пределами фронта, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят 15-18 градусов тепла, что около климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от +6 до +11 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.День 21 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году — 1 градус мороза.