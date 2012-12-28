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Происшествия
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55 минут назад
Дело о ДТП на елецкой трассе с двумя погибшими передано в суд
В ДТП попали три автомобиля: «Белава», «Лада Ларгус» и «ГАЗель», в которой ехали 10 человек.
Напомним, 13 ноября прошлого года около 07:30 на 260-м километре дороги Орел – Тамбов близи села Казино Задонского района попали в ДТП три автомобиля: автомобиль «Белава» под управлением 24-летнего водителя столкнулся с «Ладой Ларгус» 51-летнего водителя и с «ГАЗелью», которой управлял 48-летний водитель.
В аварии погибли 47-летний и 41-летний пассажиры «ГАЗели», получили травмы еще три ее пассажира. Кроме того, пострадали водители автомобилей «Белава» и «ГАЗель».
– По версии следствия, в ноябре прошлого года водитель автомобиля «Белава» при выполнении обгона на трассе «Р-119» в Задонском районе выехал на встречную полосу прямо перед движущимся ему навстречу автомобилем «ГАЗ-32213», попытался вернуться назад, однако задел идущий впереди него автомобиль «Лада», после чего вновь выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ-32213», в котором находилось 10 человек. В результате ДТП двое из них скончались, – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Уголовное дело расследовала полиция. Следствие полагает, что водитель не убедился в безопасности маневра обгона. Кроме того, он управлял технически неисправным автомобилем «Балава-1210R0» (шины имели чрезмерный износ рисунка протектора). А в условиях пасмурной погоды, неограниченной видимости, мокрого покрытия он ехал со скоростью около 70 км/ч, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением.
Теперь 25-летнему водителю может грозить до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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