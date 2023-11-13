Происшествия

23 минуты назад

«Есть погибшие и пострадавшие» — на елецкой трассе серьезная авария

702
#авария #ДТП
1

На видео с места аварии видны лежащие на дороге тела.

На елецкой трассе в районе села Казино Задонского района произошла серьезная авария. Видео с места ДТП выложено в соцсетях.

«По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. На место аварии выехали сотрудники госавтоинспекции», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Видео: «Задонск — мой город»

702
#авария #ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

#ветер #дождь
На улице Гагарина ветер свалил дерево на две машины

11 минут назад

Происшествия
Полицейские задержали школьника — курьера мошенников, он думал, что помогает старикам
#мошенничество
4
Полицейские задержали школьника — курьера мошенников, он думал, что помогает старикам

47 минут назад

Происшествия
На Соколе автобус снёс дорожное ограждение
#ДТП
2
На Соколе автобус снёс дорожное ограждение

58 минут назад

Происшествия
8-месячный ребенок выбрался из манежа и утонул в бассейне частного дома
#несчастный случай #утопление
30
8-месячный ребенок выбрался из манежа и утонул в бассейне частного дома

вчера, 15:43

Происшествия
Подрядчик не исполнил контракт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
#неисполнение контракта
6
Подрядчик не исполнил контракт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

вчера, 09:44

Происшествия
Работники железнодорожного цеха попались на краже тормозных колодок
#кража #железная дорога
56
Работники железнодорожного цеха попались на краже тормозных колодок

вчера, 09:07

Происшествия