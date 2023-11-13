Происшествия
23 минуты назад
«Есть погибшие и пострадавшие» — на елецкой трассе серьезная авария
На видео с места аварии видны лежащие на дороге тела.
На елецкой трассе в районе села Казино Задонского района произошла серьезная авария. Видео с места ДТП выложено в соцсетях.
«По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. На место аварии выехали сотрудники госавтоинспекции», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Видео: «Задонск — мой город»
«По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. На место аварии выехали сотрудники госавтоинспекции», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Видео: «Задонск — мой город»