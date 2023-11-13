Происшествия
сегодня, 13:32
В аварии на елецкой трассе два человека погибли, четыре пострадали
Стали известны подробности аварии возле села Казино.
Cегодня в 07:30 на 260-м километре дороги «Орёл-Тамбов» вблизи села Казино Задонского района столкнулись три автомобиля: пассажирская и грузовая «ГАЗели» и «Лада Ларгус».
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в аварии погибли 47-летний и 41-летний пассажиры одной из «ГАЗелей».
Четыре человека пострадали. Их личности устанавливаются.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в аварии погибли 47-летний и 41-летний пассажиры одной из «ГАЗелей».
Четыре человека пострадали. Их личности устанавливаются.
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Мария