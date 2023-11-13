Происшествия

сегодня, 13:32

В аварии на елецкой трассе два человека погибли, четыре пострадали

3 1942
#ДТП
2

Стали известны подробности аварии возле села Казино.

Cегодня в 07:30 на 260-м километре дороги «Орёл-Тамбов» вблизи села Казино Задонского района столкнулись три автомобиля: пассажирская и грузовая «ГАЗели» и «Лада Ларгус».

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в  аварии погибли 47-летний и 41-летний пассажиры одной из «ГАЗелей».



Четыре человека пострадали. Их личности устанавливаются.

3 1942
#ДТП
2

Комментарии (3)

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65+

20 минут назад
У парка победы на переходе весь светофор облепили камерами некоторые « слепые « водители как летали на красный так и летают ! Такое ощущение что они в упор не видят не знаков не светофора .
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гость

38 минут назад
Мария, обход Боринского расширили, а людей там биться меньше не стало. Нужно очень жестко контролировать и наказывать за нарушение ПДД. Только это может и остановит дебилов, несущихся по встречке. Но и то не факт...
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Мария

53 минуты назад
Сколько ещё должно погибнуть на этой дороге, чтобы власти привели ее в соответствие с грузопотоком! Дорогу нужно расширять! Делать правильную разметку! Карманы ! А не рисовать сплошную и ставить знаки запрета обгона!
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