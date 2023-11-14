Происшествия

50 минут назад

«ГАЗель» столкнулась с «Ларгусом», а затем со второй «ГАЗелью»

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#авария #ДТП
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«ГАЗель» столкнулась с «Ларгусом», а затем со второй «ГАЗелью»

Полицейские рассказали об обстоятельствах вчерашней аварии. 

Обстоятельства аварии, в которой два человека погибли и четверо пострадали, сообщило сегодня областное управление ГИБДД. 

По данным полиции, 13 ноября около 07:30 в Задонском районе на дороге Орел – Тамбов автомобиль «ГАЗель» под управлением 24-летнего водителя столкнулся с «Ладой Ларгус» 51-летнего водителя и еще одной «ГАЗелью», которой управлял 48-летний водитель. 

В аварии погибли два пассажира второй «ГАЗели», получили травмы еще два ее пассажира. Кроме того, пострадали водители обеих «ГАЗелей».

За сутки минувшие сутки на дорогах области пострадали еще три человека. 

В Липецком районе на дороге Сухая Лубна – Тележенка съехал в кювет автомобиль «Хендай» под управлением  24-летней девушки. Она госпитализирована, а ее 20-летняя после оказания медицинской помощи отпущена домой.

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В Грязинском на дороге Ярлуково – примыкание к автодороге Липецк – Грязи 28-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и съехал с дороги. Его 27-летняя пассажирка с травмой госпитализирована.

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#авария #ДТП
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