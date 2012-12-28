С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 10:18
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С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
Каждодневные предупреждения руководителей липецких ведомств о том, что от их имени завели фейковый аккаунт или телефонный номер, не всегда доходят до подчиненных
Затем женщине перезвонили из, якобы, банка и сообщили шокирующую новость о том, что она подозревается в государственной измене. От «банковских работников» она узнала, что от её имени мошенники финансировали преступления против основ безопасности государства.
Избежать наказания за «госизмену» возможно только одним способом - перечислить имеющиеся деньги на специальный банковский счёт. У женщины же были накопления – 775 тысяч рублей.
«Люди из банка» не давали опомниться несчастной, постоянно пугая ее ответственностью.
- Они убедили её никому не доверять, не обращаться в полицию, не спрашивать совета у родных. В целях «безопасности» мошенники отправили её в город Ливны Орловской области. Приехав на место, женщина не сомневалась в правильности своих действий. Через банкомат она перевела сбережения на указанные реквизиты. Спустя два дня женщина позвонила в муниципальную организацию и узнала, что руководитель не звонил ей, чтобы помочь разобраться с якобы хакерскими атаками. Гражданка поняла, что её деньги оказались на счетах у мошенников, и написала заявление в полицию, рассказали в пресс-службе областной полиции.
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