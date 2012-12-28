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С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +21
Погода в Липецке
Три пожарных отделения тушили заброшенный дом в Липецке
Происшествия
В тени пытаясь оставаться под солнцем места не найдешь
Общество
Несовершеннолетний мошенник торговал несуществующими запчастями
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Куры подорожали
Общество
Читать все
Происшествия
514
сегодня, 10:18
5

С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей

Каждодневные предупреждения руководителей липецких ведомств о том, что от их имени завели фейковый аккаунт или телефонный номер, не всегда доходят до подчиненных

- 57-летней сотруднице муниципального учреждения позвонил мужчина. Назвав её по имени и отчеству, он представился её руководителем и сообщил, что в настоящее время хакеры атакуют личные счета женщины. Её накоплениям угрожает опасность, поэтому он настоятельно порекомендовал ожидать звонка от проверенного специалиста. Ссылка на авторитетное лицо сработала, и жительница Тербунского района полностью доверилась позвонившему. По голосу она не смогла узнать руководителя, поэтому подозрений, что её могут обмануть, у гражданки не возникло. Воспользовавшись тем, что потерпевшая растерялась, и у неё не было времени полностью оценить ситуацию, злоумышленники начали психологически давить на свою жертву, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Затем женщине перезвонили из, якобы, банка и сообщили шокирующую новость о том, что она подозревается в государственной измене. От «банковских работников» она узнала, что от её имени мошенники финансировали преступления против основ безопасности государства.

Избежать наказания за «госизмену» возможно только одним способом - перечислить имеющиеся деньги на специальный банковский счёт. У женщины же были накопления – 775 тысяч рублей.

«Люди из банка» не давали опомниться несчастной, постоянно пугая ее ответственностью.

- Они убедили её никому не доверять, не обращаться в полицию, не спрашивать совета у родных. В целях «безопасности» мошенники отправили её в город Ливны Орловской области. Приехав на место, женщина не сомневалась в правильности своих действий. Через банкомат она перевела сбережения на указанные реквизиты. Спустя два дня женщина позвонила в муниципальную организацию и узнала, что руководитель не звонил ей, чтобы помочь разобраться с якобы хакерскими атаками. Гражданка поняла, что её деньги оказались на счетах у мошенников, и написала заявление в полицию, рассказали в пресс-службе областной полиции.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Бешеные бабки
18 минут назад
Глупость и отвага!
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Гость
35 минут назад
57! лет Ума нет. И не будет.-- неужели это правда???. Бабулька еще и в Ливны притарахтела.
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Александр
43 минуты назад
По голосу она НЕ смогла узнать руководителя, поэтому подозрений, что её могут обмануть, у гражданки не возникло. Она НЕ узнала по голосу своего руководителя и поверила звонившему!!? Просто нет слов (((
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fed
30 минут назад
ИИ говорит уже любым голосом
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Какие сотрудницы
сегодня, 10:45
Такие и муниципальные учреждении.
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