С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей

Каждодневные предупреждения руководителей липецких ведомств о том, что от их имени завели фейковый аккаунт или телефонный номер, не всегда доходят до подчиненных

- 57-летней сотруднице муниципального учреждения позвонил мужчина. Назвав её по имени и отчеству, он представился её руководителем и сообщил, что в настоящее время хакеры атакуют личные счета женщины. Её накоплениям угрожает опасность, поэтому он настоятельно порекомендовал ожидать звонка от проверенного специалиста. Ссылка на авторитетное лицо сработала, и жительница Тербунского района полностью доверилась позвонившему. По голосу она не смогла узнать руководителя, поэтому подозрений, что её могут обмануть, у гражданки не возникло. Воспользовавшись тем, что потерпевшая растерялась, и у неё не было времени полностью оценить ситуацию, злоумышленники начали психологически давить на свою жертву, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.Затем женщине перезвонили из, якобы, банка и сообщили шокирующую новость о том, что она подозревается в государственной измене. От «банковских работников» она узнала, что от её имени мошенники финансировали преступления против основ безопасности государства.Избежать наказания за «госизмену» возможно только одним способом - перечислить имеющиеся деньги на специальный банковский счёт. У женщины же были накопления – 775 тысяч рублей.«Люди из банка» не давали опомниться несчастной, постоянно пугая ее ответственностью.- Они убедили её никому не доверять, не обращаться в полицию, не спрашивать совета у родных. В целях «безопасности» мошенники отправили её в город Ливны Орловской области. Приехав на место, женщина не сомневалась в правильности своих действий. Через банкомат она перевела сбережения на указанные реквизиты. Спустя два дня женщина позвонила в муниципальную организацию и узнала, что руководитель не звонил ей, чтобы помочь разобраться с якобы хакерскими атаками. Гражданка поняла, что её деньги оказались на счетах у мошенников, и написала заявление в полицию, рассказали в пресс-службе областной полиции.