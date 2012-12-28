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сегодня, 17:46
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Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток

Водитель был пьян.

Полицейские задержали 39-летнего водителя «Лады», скрывшегося с места ДТП с грузовиком на дороге «Хлевное-Липецк».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении нарушителя сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Липецкому району составлены административные материалы сразу за несколько нарушений: за управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

За оставление места ДТП судом водителю уже назначено 10 суток ареста.

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Напомним, 14 мая около 14:20 на 50-м километре дороги Хлевное-Липецк, по предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Лада» при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 25-летнего водителя. В результате «МАН», перевозивший скот, съехал в кювет и опрокинулся. 


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Комментарии (2)

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37 минут назад
живут автовладельцы , наказания так для проформы ,пальчиком погрозили ! Как детям говорят ,больше так неделай !
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Вася
сегодня, 18:12
Правильно. Нужно отвечать за свои поступки, а не скрываться, подставив людей
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