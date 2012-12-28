В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Происшествия
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сегодня, 17:46
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Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток
Водитель был пьян.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении нарушителя сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Липецкому району составлены административные материалы сразу за несколько нарушений: за управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.
За оставление места ДТП судом водителю уже назначено 10 суток ареста.
Напомним, 14 мая около 14:20 на 50-м километре дороги Хлевное-Липецк, по предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Лада» при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 25-летнего водителя. В результате «МАН», перевозивший скот, съехал в кювет и опрокинулся.
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