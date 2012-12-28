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Происшествия
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18 минут назад
Полицейские разыскивают виновника серьезной аварии трассе Хлевное-Липецк
39-летний водитель «Лады» выехал навстречу грузовику и тот опрокинулся. С места аварии ее виновник скрылся.
Как установили полицейские, виновником аварии был 39-летний водитель «Лады»: при обгоне он выехал навстречу грузовику. С места столкновения водитель скрылся.
«Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя легкового автомобиля», — сообщили в областном управлении МВД.
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