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18 минут назад

Полицейские разыскивают виновника серьезной аварии трассе Хлевное-Липецк

39-летний водитель «Лады» выехал навстречу грузовику и тот опрокинулся. С места аварии ее виновник скрылся.

14 мая около 14:20 на 50 километре дороги Хлевное-Липецк столкнулись легковой автомобиль  «Лада» и грузовик «МАН». После столкновения грузовик, перевозивший сельскохозяйственных животных, опрокинулся. А на дороге возникла пробка.

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Как установили полицейские, виновником аварии был 39-летний водитель «Лады»: при обгоне он выехал навстречу грузовику. С места столкновения водитель скрылся.

«Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя легкового автомобиля», — сообщили в областном управлении МВД.

авария
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