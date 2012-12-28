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Общество
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Погода в Липецке
200
сегодня, 17:06
1

В Липецкой области дождливо, ветрено и до +15

11 мая в Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. 12 и 13 мая атмосферное давление начнет расти, небольшие дожди пройдут лишь местами, ночью местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 мая — 9-10 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, 12 и 13 мая — 5-6 градуса тепла, что на 9 градусов ниже нормы. 

12 и 13 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -2 градусов. 
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем – от +10 до +15 градусов. 

В Липецке облачно, ночью умеренные, а днем кратковременные дожди. Температура ночью — от 6 до +8, днем — от +12 до +14 градусов.

День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 3 градуса мороза. 

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Комментарии (1)

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vlad
36 минут назад
Интересно высказывание:"выше или ниже нормы". А кто эту норму установил? Не правильнее ли сказать:"выше или ниже средних значений"?
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