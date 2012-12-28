В Липецкой области дождливо, ветрено и до +15

11 мая в Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. 12 и 13 мая атмосферное давление начнет расти, небольшие дожди пройдут лишь местами, ночью местами ожидаются заморозки до -2 градусов.



Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 мая — 9-10 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, 12 и 13 мая — 5-6 градуса тепла, что на 9 градусов ниже нормы.12 и 13 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -2 градусов.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.В Липецке облачно, ночью умеренные, а днем кратковременные дожди. Температура ночью — от 6 до +8, днем — от +12 до +14 градусов.День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 3 градуса мороза.