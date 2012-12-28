Липецкая вечЁрка: шторм, отключенная от газа девятиэтажка и дело о двойном убийстве

Сегодня, 7 мая, весь день предупреждали о штормовом ветре, жильцы 13 многоэтажек рискуют остаться без газа, и в суде началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве на муниципальном предприятии.