Началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
Разбивший из-за конфликта с девушкой стёкла на двух остановках липчанин получил 1 год 7 месяцев колонии
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
Общество
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50 минут назад
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Липецкая вечЁрка: шторм, отключенная от газа девятиэтажка и дело о двойном убийстве
Сегодня, 7 мая, весь день предупреждали о штормовом ветре, жильцы 13 многоэтажек рискуют остаться без газа, и в суде началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве на муниципальном предприятии.
На всякий случай аттракционы в парках решили выключить. Мэр Евгения Уваркина попросила водителей не оставляли автомобили под деревьями.
Однако шторм не пришел: максимальная скорость ветра составила 22 м/с. В Липецке ветер сломал несколько веток, но вот в Усмани снес крышу местного водоканала. В Липецке на улице Гагарина у тополя обломилась крупная ветка.
«Ничего не будет, предупреждение МЧС действует как оберег от непогоды», — уверен Значит.
«Надеюсь, все деревья устоят», — пожелала Лиза в комментариях под штормовыми предупреждениями.
Кстати, если в вашем дворе или на улице есть сухие деревья сообщить о них можно в управление главного смотрителя по электронной почте muugs-priemnaya@mail.ru.
Мы же в свою очередь спросили липчан: изменился ли климат в городе, по их мнению? Большинство ответили: да.
Жильцы дома № 17 по бульвару Шубина остались без газа. Председатель ТСЖ дома не заключил с газовиками договор на техническое обслуживание внутренних сетей. Без договора и тщательного обследования сетей и газовых плит, заглушки газовики не снимут. Кстати, в Липецке 13 многоэтажек по разным причинам не имеют договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Отключили голубое топливо пока только в одной.
Сегодня в Липецком областном суде началось рассмотрение уголовного дела 58-летнего электрогазосварщика МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Виктора Мордасова. По версии следствия, год назад в мастерской предприятия на улице Ферросплавной он зарезал двоих коллег — сварщика и жестянщика. Возможно потому, что они его оскорбляли, и не извинялись.
Процесс начался неожиданно, подсудимый хотел заменить защитника и заявил о нарушениях при задержании.
«Любой человек, попадая в новый коллектив, практически всегда «подвергается» дедовщине, так сказать, в большей или меньшей степени, но это не значит, что нужно браться за нож и мочить всех подряд, не прижился, уволься», — считает Л.
«Это говорит, что за языком следить надо. Он то живой», — заметил читатель.
Завтра погода существенно улучшится. По крайней мере никаких предупреждений об опасных метеоусловиях нет. Ночью в Липецке от 0 до +2 градусов, по области ожидаются заморозки до -1 градуса. Днем столбики термометров могут подняться до +11.
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