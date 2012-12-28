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50 минут назад
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Липецкая вечЁрка: шторм, отключенная от газа девятиэтажка и дело о двойном убийстве

Сегодня, 7 мая, весь день предупреждали о штормовом ветре, жильцы 13 многоэтажек рискуют остаться без газа, и в суде началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве на муниципальном предприятии.

Пожалуй, такого большого количества СМС-оповещений об ухудшении погоды липчане еще не получали. Если накануне синоптики предупреждали о ветре скоростью до 23 м/с, то  сегодня уже до 27 м/c, что по шкале Бофорта соответствует сильному шторму.

На всякий случай аттракционы в парках решили выключить. Мэр Евгения Уваркина попросила водителей не оставляли автомобили под деревьями.

Однако шторм не пришел: максимальная скорость ветра составила 22 м/с. В Липецке ветер сломал несколько веток, но вот в Усмани снес крышу местного водоканала. В Липецке на улице Гагарина у тополя обломилась крупная ветка.

«Ничего не будет, предупреждение МЧС действует как оберег от непогоды», — уверен Значит.

«Надеюсь, все деревья устоят», — пожелала Лиза в комментариях под штормовыми предупреждениями.

Кстати, если в вашем дворе или на улице есть сухие деревья сообщить о них можно в управление главного смотрителя по электронной почте muugs-priemnaya@mail.ru.

Мы же в свою очередь спросили липчан: изменился ли климат в городе, по их мнению? Большинство ответили: да. 


Жильцы дома № 17 по бульвару Шубина остались без газа. Председатель ТСЖ дома не заключил с газовиками договор на техническое обслуживание внутренних сетей. Без договора и тщательного обследования сетей и газовых плит, заглушки газовики не снимут. Кстати, в Липецке 13 многоэтажек по разным причинам не имеют договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Отключили голубое топливо пока только в одной.

Сегодня в Липецком областном суде началось рассмотрение уголовного дела 58-летнего электрогазосварщика МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Виктора Мордасова. По версии следствия, год назад в мастерской предприятия на улице Ферросплавной он зарезал двоих коллег — сварщика и жестянщика. Возможно потому, что они его оскорбляли, и не извинялись.

Процесс начался неожиданно, подсудимый хотел заменить защитника и заявил о нарушениях при задержании.

«Любой человек, попадая в новый коллектив, практически всегда «подвергается» дедовщине, так сказать, в большей или меньшей степени, но это не значит, что нужно браться за нож и мочить всех подряд, не прижился, уволься», — считает Л.

«Это говорит, что за языком следить надо. Он то живой», — заметил читатель.

Завтра погода существенно улучшится. По крайней мере никаких предупреждений об опасных метеоусловиях нет. Ночью в Липецке от 0 до +2 градусов, по области ожидаются заморозки до -1 градуса. Днем столбики термометров могут подняться до +11.
вечЁрка
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32 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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