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сегодня, 09:24
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МЧС предупреждает о сильном шторме

Буря может начаться во второй половине дня.

МЧС предупреждает о возможном усилении ветра до 27 м/с. По шкале Бофорта, оценивающей силу ветра, такая скорость соответствует сильному шторму.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, советуют спасатели.  Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от сильного ветра у стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В своем телеграм-канале глава Липецка Евгения Уваркина вчера вечером написала о проведенном совещании на тему сноса и опиливания мертвых и больных деревьевкак раз такие и валит сильный ветер. «Поставила задачу департаментам ЖКХ и развития территорий взять на жесткий контроль работу УК, которые не спешат исполнять акты, выписанные им управлением главного смотрителя», — сообщила мэр. В своем посте Уваркина сообщила, что с начала года более 2300 деревьев снесено и 600 опилено и еще столько же предстоит спилить. Все эти аварийные деревья находятся на городских территориях. А еще 2813 — в границах дворовых территорий, а значит это обязанность УК. К сожалению, управляющие компании без особого энтузиазма ведут эту работу. Из 2813 деревьев спилено только 283. Такое недопустимо!». 

Упомянув сегодняшнюю ожидаемую грозу, глава Липецка обратилась с призывом к водителям не оставлять машины под деревьями. «В непогоду даже здоровое дерево может упасть, повредив транспорт».

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Комментарии (3)

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Animal Planet.
22 минуты назад
За мои 76 лет,такого не было. Максимум 22 м/c. Но шторм на море я люблю.
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Лиза
28 минут назад
Надеюсь, все деревья устоят.
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Значит
33 минуты назад
Ничего не будет, предупреждение МЧС действует , как оберег от непогоды )))
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