Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
По делу о взятке в 1,25 миллиона рублей в Ельце арестованы гендиректор предприятия и главный инженер УКСа
Погода в Липецке
1581
сегодня, 09:24
3
МЧС предупреждает о сильном шторме
Буря может начаться во второй половине дня.
При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, советуют спасатели. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от сильного ветра у стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
В своем телеграм-канале глава Липецка Евгения Уваркина вчера вечером написала о проведенном совещании на тему сноса и опиливания мертвых и больных деревьев — как раз такие и валит сильный ветер. «Поставила задачу департаментам ЖКХ и развития территорий взять на жесткий контроль работу УК, которые не спешат исполнять акты, выписанные им управлением главного смотрителя», — сообщила мэр. В своем посте Уваркина сообщила, что с начала года более 2300 деревьев снесено и 600 опилено и еще столько же предстоит спилить. Все эти аварийные деревья находятся на городских территориях. А еще 2813 — в границах дворовых территорий, а значит это обязанность УК. К сожалению, управляющие компании без особого энтузиазма ведут эту работу. Из 2813 деревьев спилено только 283. Такое недопустимо!».
Упомянув сегодняшнюю ожидаемую грозу, глава Липецка обратилась с призывом к водителям не оставлять машины под деревьями. «В непогоду даже здоровое дерево может упасть, повредив транспорт».
0
4
0
1
2
Комментарии (3)