Как только потеплеет, МАУК «Культурные пространства Липецка» запустит два новых муниципальных аттракциона в парке «Сказка».

Сегодня все аттракционы в парках Липецка не работают из-за штормового предупреждения: чрезмерная ветровая нагрузка и возможность осадков ставят под угрозу жизнь и безопасность посетителей.В этом году из-за ранней весны и по-летнему теплой погоды аттракционы в Нижнем парке (колесо обозрения и мини-железная дорога), парке «Сказка» и парке Победы заработали уже в апреле. 13 из них — муниципальные, 20 — арендованные МАУК «Культурные пространства Липецка» у коммерсантов. Специальные разрешительные процедуры Гостехнадзора прошли 29 из них — они признаны безопасными. Два итальянских аттракциона пока остаются в ремонте — к ним трудно найти оригинальные запчасти. Еще два новых, с иголочки, батута, приобретенных для парка «Сказка», пока не ввели в эксплуатацию из-за погодных условий. Разрешения на их запуск муниципалитет имеет, но в МАУК ждут установления устойчивой теплой погоды.