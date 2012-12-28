Изменился ли в Липецке климат?

Спасатели предупредили об усилении ветра во второй половине дня до 27 м/с. По шкале Бофорта — это сильный шторм, который на суше наблюдается редко. Частымии стали и другие погодные аномалии. Мы спросили горожан, изменился, по их мнению, ли в Липецке климат?