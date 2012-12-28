Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
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Говорит Липецк
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41 минуту назад
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Изменился ли в Липецке климат?
Спасатели предупредили об усилении ветра во второй половине дня до 27 м/с. По шкале Бофорта — это сильный шторм, который на суше наблюдается редко. Частымии стали и другие погодные аномалии. Мы спросили горожан, изменился, по их мнению, ли в Липецке климат?
Однако же некоторые ничего подобного не замечают. А кто-то считает, что все зависит от настроения, если оно хорошее, то и погода на улице всегда будет прекрасной.
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