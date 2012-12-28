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304
41 минуту назад
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Изменился ли в Липецке климат?

Спасатели предупредили об усилении ветра во второй половине дня до 27 м/с. По шкале Бофорта — это сильный шторм, который на суше наблюдается редко. Частымии стали и другие погодные аномалии. Мы спросили горожан, изменился, по их мнению, ли в Липецке климат?

Большинство горожан считают, что климат в Липецке изменился. Стало больше ветров, сильнее перепады температуры. Садоводы в этом году очень переживают за будущий урожай. Обращают внимание липчане и на повторяющиеся уже несколько лет тёплые апрели, холодные май и начало лета.

Однако же некоторые ничего подобного не замечают. А кто-то считает, что все зависит от настроения, если оно хорошее, то и погода на улице всегда будет прекрасной.
ПозиТиV
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Комментарии (2)

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Сначала новые
коля
10 минут назад
27м в сек умножить на 3.6 это 97 км в час .на ногах особо не устоишь .
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да уж
28 минут назад
Летом 23+ Жарким было очень редко и зима 19- 20 -23. -25 в школу не ходили.Теперь бывает лето слишком жаркое ,зима очень холодная Леса надо беречь
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