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В Липецке началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
Происшествия
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29 минут назад
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В Липецке началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
По версии следствия, Виктор Мордасов зарезал самодельным ножом двоих коллег.
Процесс начался неожиданно: подсудимый заявил ходатайство об отводе своего защитника: по его мнению, он недостаточно хорошо ознакомился с делом, и вообще отговорил его от рассмотрения дела присяжными. Виктор Мордасов хотел бы, чтобы и любой другой адвокат в деле не участвовал, но вот закон этого не позволяет. Адвокат в свою очередь настаивал: никаких склонений, уговоров и просьб с его стороны относительно суда присяжных не было.
Также подсудимый сделал другие громкие заявления – о нарушениях, которые якобы имели место быть при его задержании. Так, Виктор Мордасов сообщил в суде, что при его задержании 30 апреля 2023 года у него были изъяты очки, и, находясь в шоковом состоянии, без очков он подписывал все бумаги, не читая их.
Гособвинитель выступил против удовлетворения ходатайства подсудимого о замене защитника. В результате судья Наталья Злобина отказала в удовлетворении ходатайства о замене защитника. Материалы говорят о том, что адвокат достаточно хорошо ознакомился с делом.
Следствие полагает, что 69-летнему и 58-летнему мужчинам подсудимый нанес более 20 ударов самодельным ножом. От полученных травм раненые, которые безуспешно пытались скрыться от нападавшего (один, истекая кровью, даже провалился в смотровую яму, выбрался, но снова подвергся нападению), скончались. Действия подсудимого квалифицированы следствием по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Один из потерпевших по делу – сын одного из погибших мужчин Максим Кузовкин сегодня пришел в суд, другой потерпевший – Алексей Дергунов попросил рассмотреть дело без его участия.
«Максим, прости меня!», – в какой-то момент выкрикнул в зале суда подсудимый и начал громко возмущаться присутствием СМИ в зале, за что получил замечание от судьи.
Максим Кузовкин узнал о смерти отца от его коллег. Отца он назвал неконфликтным человеком, который выпивал редко – только по праздникам: «Все время был у внучки в няньках». О работе и коллегах дома он не говорил, ничего о конфликтах отца на работе сыну известно не было.
«Максим, прости меня!», – в какой-то момент выкрикнул в зале суда подсудимый и начал громко возмущаться присутствием СМИ в зале, за что получил замечание от судьи.
Максим Кузовкин узнал о смерти отца от его коллег. Отца он назвал неконфликтным человеком, который выпивал редко – только по праздникам: «Все время был у внучки в няньках». О работе и коллегах дома он не говорил, ничего о конфликтах отца на работе сыну известно не было.
– На работу он приходил трезвый, — согласился подсудимый. Но тут же сообщил, что сварщики за работу брались неохотно — пока магарыч не поставят: «Сами не хотят и меня к работе не пускают».
Кроме двойного убийства, 58-летнему подсудимому следствием вменяется ещё одна статья уголовного кодекса — часть 4 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия). Следствие полагает, что предполагаемое орудие убийства подсудимый сделал на своём рабочем месте – в помещении цеха капитального ремонта кузовов автотранспортного предприятия, и использовал для этого рабочие инструменты и подручные материалы, в том числе запчасти от автобусов.
Вскоре после случившегося в мастерской обвиняемого задержали наряд Росгвардии и оперативники уголовного розыска областного управления МВД. Были обнаружены самодельный нож и окровавленная одежда.
К наряду Росгвардии обратился за помощью местный житель, который стал очевидцем конфликта и рассказал, что неизвестный нанес ножевые ранения двум работникам пассажирской организации.
Мужчина ранее уже был судим за преступление против половой неприкосновенности и угрозу убийством и 14 лет отсидел в читинской колонии. Но сейчас юридически он не судим (предыдущие судимости погашены). В ходе следствия он рассказал, что коллеги высказывали ему претензии, критиковали его работу на шлифовальной машине, выражались в его адрес грубой нецензурной бранью, и даже его оскорбляли. 29 апреля была очередная ссора между коллегами. На следующий день, 30 апреля, рассерженный мужчина пришел на работу и потребовал извинений. Их не было. Конфликт продолжился и завершился поножовщиной.
В случае если вина будет доказана в суде, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Кроме двойного убийства, 58-летнему подсудимому следствием вменяется ещё одна статья уголовного кодекса — часть 4 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия). Следствие полагает, что предполагаемое орудие убийства подсудимый сделал на своём рабочем месте – в помещении цеха капитального ремонта кузовов автотранспортного предприятия, и использовал для этого рабочие инструменты и подручные материалы, в том числе запчасти от автобусов.
Вскоре после случившегося в мастерской обвиняемого задержали наряд Росгвардии и оперативники уголовного розыска областного управления МВД. Были обнаружены самодельный нож и окровавленная одежда.
К наряду Росгвардии обратился за помощью местный житель, который стал очевидцем конфликта и рассказал, что неизвестный нанес ножевые ранения двум работникам пассажирской организации.
Мужчина ранее уже был судим за преступление против половой неприкосновенности и угрозу убийством и 14 лет отсидел в читинской колонии. Но сейчас юридически он не судим (предыдущие судимости погашены). В ходе следствия он рассказал, что коллеги высказывали ему претензии, критиковали его работу на шлифовальной машине, выражались в его адрес грубой нецензурной бранью, и даже его оскорбляли. 29 апреля была очередная ссора между коллегами. На следующий день, 30 апреля, рассерженный мужчина пришел на работу и потребовал извинений. Их не было. Конфликт продолжился и завершился поножовщиной.
В случае если вина будет доказана в суде, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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