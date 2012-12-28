В Липецке началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»

Гособвинитель выступил против удовлетворения ходатайства подсудимого о замене защитника. В результате судья Наталья Злобина отказала в удовлетворении ходатайства о замене защитника. Материалы говорят о том, что адвокат достаточно хорошо ознакомился с делом.

Следствие полагает, что 69-летнему и 58-летнему мужчинам подсудимый нанес более 20 ударов самодельным ножом. От полученных травм раненые, которые безуспешно пытались скрыться от нападавшего (один, истекая кровью, даже провалился в смотровую яму, выбрался, но снова подвергся нападению), скончались. Действия подсудимого квалифицированы следствием по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).





Один из потерпевших по делу – сын одного из погибших мужчин Максим Кузовкин сегодня пришел в суд, другой потерпевший – Алексей Дергунов попросил рассмотреть дело без его участия.



«Максим, прости меня!», – в какой-то момент выкрикнул в зале суда подсудимый и начал громко возмущаться присутствием СМИ в зале, за что получил замечание от судьи.



Максим Кузовкин узнал о смерти отца от его коллег. Отца он назвал неконфликтным человеком, который выпивал редко – только по праздникам: «Все время был у внучки в няньках». О работе и коллегах дома он не говорил, ничего о конфликтах отца на работе сыну известно не было.



