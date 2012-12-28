Липчанин нашёл телефон и обчистил счёт его владельца

Мужчина отделался условным сроком.

Левобережный районный суд вынес приговор липчанину за кражу с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 3 ноября прошлого года мужчина нашёл мобильный телефон с помощью имеющегося на нём банковского приложения перевёл деньги хозяина телефона на свои счета.Всего было украдено 29 520 рублей. В результате липчанин получил год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.