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Происшествия
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53 минуты назад
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Липчанин нашёл телефон и обчистил счёт его владельца
Мужчина отделался условным сроком.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 3 ноября прошлого года мужчина нашёл мобильный телефон с помощью имеющегося на нём банковского приложения перевёл деньги хозяина телефона на свои счета.
Всего было украдено 29 520 рублей. В результате липчанин получил год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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