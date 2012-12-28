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193
19 минут назад
3

За отказ выпить мужчина получил бутылкой по голове

Сначала уголовное дело в отношении рецидивиста было прекращено, но его возобновили и уже направили в суд.

В Тербунском районе 50-летнего жителя села Марьино-Николаевка будут судить за удар бутылкой по голове приятеля.

По данным следствия, 13 января этого года мужчина отмечал Старый Новый год и выпивал в гостях у своего 69-летнего знакомого. Но в какой-то момент гостя расстроило, что хозяин дома отказался продолжить с ним выпивать. Тогда он схватил бутылку со стола и ударил знакомого по голове. Здоровью 69-летнего мужчины был причинён легкий вред.

В марте этого года дело было прекращено за примирением сторон, но возмутилась прокуратура. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, решение о прекращении дела было принято без учета данных о личности обвиняемого. А мужчина не только любит выпить, но и рецидивист со стажем. Он уже 11 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение 14 преступлений, в том числе за угрозы убийством, незаконное проникновение в жилище, хранение наркотиков, неуплату алиментов, угон автомобиля. Хотя все эти судимости и были погашены. Кроме того, обвиняемый состоял на учете у врача-психиатра.

Сейчас дело направлено в суд, по части второй статьи 115 УК РФ мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Пьющий
3 минуты назад
Пить надо всегда только одному без всяких там собутыльников для безопасности своей жизни или здоровья
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Александр Н.
4 минуты назад
Эти неисправимы.
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ботан
12 минут назад
Смачная картинка пойду тоже перекушу
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