За отказ выпить мужчина получил бутылкой по голове

Сначала уголовное дело в отношении рецидивиста было прекращено, но его возобновили и уже направили в суд.

В Тербунском районе 50-летнего жителя села Марьино-Николаевка будут судить за удар бутылкой по голове приятеля.По данным следствия, 13 января этого года мужчина отмечал Старый Новый год и выпивал в гостях у своего 69-летнего знакомого. Но в какой-то момент гостя расстроило, что хозяин дома отказался продолжить с ним выпивать. Тогда он схватил бутылку со стола и ударил знакомого по голове. Здоровью 69-летнего мужчины был причинён легкий вред.В марте этого года дело было прекращено за примирением сторон, но возмутилась прокуратура. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, решение о прекращении дела было принято без учета данных о личности обвиняемого. А мужчина не только любит выпить, но и рецидивист со стажем. Он уже 11 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение 14 преступлений, в том числе за угрозы убийством, незаконное проникновение в жилище, хранение наркотиков, неуплату алиментов, угон автомобиля. Хотя все эти судимости и были погашены. Кроме того, обвиняемый состоял на учете у врача-психиатра.Сейчас дело направлено в суд, по части второй статьи 115 УК РФ мужчине грозит до двух лет лишения свободы.