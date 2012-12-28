В Липецкой области ожидается штормовой ветер

Скорость его порывов может составить 23 м/с.

Во второй половине дня 7 мая в Липецкой области ожидается сильный ветер, скорость его порывов может достигать 23 м/с. По шкале Бофорта такой ветер считается штормовым.— Липецкая область окажется в тылу активного циклона, — так объяснила непогоду GOROD48 дежурный синоптик Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Таболина.Некоторые управляющие компании уже предупреждают липчан о том, что ветер может повалить деревья. И рекомендуют не оставлять автомобили возле деревьев и высоковольтных линий электропередач.В ближайшие дни погода испортится. В ночь на 7 мая местами ожидаются дожди, днем они пройдут повсеместно, возможен град.8, 9 и 10 мая, по прогнозам синоптиков, в Липецкой области ожидаются заморозки. Самые сильные — до -5 градусов, 9 и 10 мая. Температура воздуха 8 мая будет колебаться от +8 до +13 градусов, 9 мая — от +5 до + 10 градусов, 10 мая — от +8 до +13 градусов.