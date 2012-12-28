Ураганный ветер в Усмани снёс крышу водоканала и повредил машины

По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам работников предприятия, около 16:00 сотрудники здания МУП Усманский Водоканал услышали сильный грохот. Как оказалось, снесло крышу: часть конструкции упала на автомобиль «Ауди». По предварительным данным, никто не пострадал.

Сильный штормовой ветер в Усмани снёс крышу на здании водоканала на улице Чернышевского.Ветер так же валил деревья: одна из крупных веток упала на автомобиль «Лада».