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Происшествия
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сегодня, 16:56
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Ураганный ветер в Усмани снёс крышу водоканала и повредил машины
По предварительным данным, никто не пострадал.
По словам работников предприятия, около 16:00 сотрудники здания МУП Усманский Водоканал услышали сильный грохот. Как оказалось, снесло крышу: часть конструкции упала на автомобиль «Ауди». По предварительным данным, никто не пострадал.
Ветер так же валил деревья: одна из крупных веток упала на автомобиль «Лада».
Фото, видео - vk.com/usman48
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