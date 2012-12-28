Женщина-мотоциклистка пострадала в аварии на улице Космонавтов

Всего за прошедшие сутки на дорогах региона получили травмы четыре человека, один — погиб.



Вечером 2 июля в Липецке на улице Космонавтов в столкновении с автомобилем «Опель» под управлением 40-летней женщины получила травмы 32-летняя мотоциклистка. Ее госпитализировали.Еще одна авария с пострадавшим произошла в Липецке на проспекте 60 лет СССР: 33-летний водитель «Ниссана» сбил 43-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.На трассе «Дон» в Задонском районе погиб 47-летний водитель «Шкоды». По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с рефрижератором «Исузу». В аварии пострадали 43-летний пассажир «Шкоды» и водитель «Исузу».