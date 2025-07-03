Наконец-то! На Свиридова через год восстановили тротуар

Теперь жителям «Европейского» не нужно будет выходить на дорогу, чтобы обходить раскопку.

Компания «Система» на неделю раньше срока закончила работы по не выполненному в прошлом году наказу избирателей по 36-му избирательному округу, предусматривавшему перекладку провалившегося на месте утечки воды плиточного тротуара у дома № 2 по улице Свиридова.Вчера днем подрядчику нужно было доложить всего пять-шесть квадратных метра плитки. Строители заверили, что к концу дня закончат работу.На этот мизерный заказ от управления главного смотрителя мэрии с начальной ценой 757 940 рублей не нашлось никого, кроме «Системы», нового, кстати, а потому неизвестного для заказчика исполнителя работ. На перекладку тротуара строителям было отведено время до 10 июля.Напомним, что летом прошлого года ремонтирующий провал тротуар предыдущий подрядчик проткнул какую-то водопроводную трубу на месте работ, которой, как это часто у нас бывает, не оказалось ни на каких схемах. Позже выяснилось, что этот участок водопровода первый застройщик «Европейского» продал какой-то воронежской фирме, позже обанкротившейся. Пока искали, кому заниматься ликвидацией утечки, наступила зима.Весной компания «РВК-Липецк» на свой страх и риск заглушила никому не нужную тупиковую трубу, по которой когда-то подавалась вода на растворный узел к новостройкам. И вот наконец-то жители «Европейского» дожили до того, что провал тротуара заделали.