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Общество
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сегодня, 12:20
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Наконец-то! На Свиридова через год восстановили тротуар
Теперь жителям «Европейского» не нужно будет выходить на дорогу, чтобы обходить раскопку.
Вчера днем подрядчику нужно было доложить всего пять-шесть квадратных метра плитки. Строители заверили, что к концу дня закончат работу.
На этот мизерный заказ от управления главного смотрителя мэрии с начальной ценой 757 940 рублей не нашлось никого, кроме «Системы», нового, кстати, а потому неизвестного для заказчика исполнителя работ. На перекладку тротуара строителям было отведено время до 10 июля.
Напомним, что летом прошлого года ремонтирующий провал тротуар предыдущий подрядчик проткнул какую-то водопроводную трубу на месте работ, которой, как это часто у нас бывает, не оказалось ни на каких схемах. Позже выяснилось, что этот участок водопровода первый застройщик «Европейского» продал какой-то воронежской фирме, позже обанкротившейся. Пока искали, кому заниматься ликвидацией утечки, наступила зима.
Весной компания «РВК-Липецк» на свой страх и риск заглушила никому не нужную тупиковую трубу, по которой когда-то подавалась вода на растворный узел к новостройкам. И вот наконец-то жители «Европейского» дожили до того, что провал тротуара заделали.
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