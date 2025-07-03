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Общество
396
сегодня, 12:20
4

Наконец-то! На Свиридова через год восстановили тротуар

Теперь жителям «Европейского» не нужно будет выходить на дорогу, чтобы обходить раскопку.

Компания «Система» на неделю раньше срока закончила работы по не выполненному в прошлом году наказу избирателей по 36-му избирательному округу, предусматривавшему перекладку провалившегося на месте утечки воды плиточного тротуара у дома № 2 по улице Свиридова.

Вчера днем подрядчику нужно было доложить всего пять-шесть квадратных метра плитки. Строители заверили, что к концу дня закончат работу.

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На этот мизерный заказ от управления главного смотрителя мэрии с начальной ценой 757 940 рублей не нашлось никого, кроме «Системы», нового, кстати, а потому неизвестного для заказчика исполнителя работ. На перекладку тротуара строителям было отведено время до 10 июля.

Напомним, что летом прошлого года ремонтирующий провал тротуар предыдущий подрядчик проткнул какую-то водопроводную трубу на месте работ, которой, как это часто у нас бывает, не оказалось ни на каких схемах. Позже выяснилось, что этот участок водопровода первый застройщик «Европейского» продал какой-то воронежской фирме, позже обанкротившейся. Пока искали, кому заниматься ликвидацией утечки, наступила зима.

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Весной компания «РВК-Липецк» на свой страх и риск заглушила никому не нужную тупиковую трубу, по которой когда-то подавалась вода на растворный узел к новостройкам. И вот наконец-то жители «Европейского» дожили до того, что провал тротуара заделали.
благоустройство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
26 минут назад
Неплохая дорожка получилась, но скоро предстоит второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей.
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27мкн
8 минут назад
Второй? У нас первый еще не закончен, полтора месяца без горячей воды! Бывшая квадра а ныне рир энерго просто издевается.
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сосед с 28
42 минуты назад
Грандиозно! Когда торжественное открытие состоится? До новых раскопок успеют?
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Р
сегодня, 12:21
По плану. Главное форумы теперь новый форум
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