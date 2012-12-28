В Липецкую область придут ночные заморозки до -1

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части уходящего циклона, ожидается вторжение холодного арктического воздуха, ночью заморозки до -5 градусов. 9 мая местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Среднесуточные температуры воздуха составят 3-7 градуса тепла, что на 7-10 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозу, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -1, днем — от +8 до +13 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью от 0 до +2, днем — от +9 до +11 градусов.День 8 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 1 градус мороза.