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923
48 минут назад
6

Нет договора: все жильцы липецкой девятиэтажки остались без газа

Управляющее домом ТСЖ вовремя не заключило договор на техническое обслуживание газовых сетей. Домов без таких договоров в Липецке 13, газ отключили пока только в одном.

Жильцы дома № 17 на бульваре Шубина с 6 мая остались без газа. В объявлениях на подъездах сообщается, что заглушки газовики поставили, так как с ними не заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

В пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк» GOROD48 заявили, что надлежащим образом уведомили представителей ТСЖ о необходимости заключить договор на обслуживание, ждали до последнего, но безрезультатно. Газ нельзя поставлять в дом, где не проведено техническое обслуживание сетей. Это опасно.

О доме № 17 по бульвару Шубина GOROD48 уже рассказывал в середине февраля. Тогда жильцы девятиэтажки остались без лифта. Компания «Липецклифт» приостановила его обслуживание из-за долгов. Через несколько дней лифт включили, а теперь новая напасть.



Домом управляет ТСЖ, председателем которого является один из жильцов — Юрий Ермаков. Накануне, лишившись газа, жильцы устроили стихийное собрание. Сами пришли к председателю. Вопрос к Юрию Ермакову был один: «Почему не заключен договор на обслуживание?» Однако, по словам жильцов, вразумительного ответа они не получили. Хотя председатель тоже остался без газа.

Этот же вопрос задал Юрию Ермакову GOROD48. Председатель ТСЖ сообщил, что не знал о том, что надо заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования. Документов от газовой службы он не получал, «писулька какая-то на заборе была, документов не было». А когда понял, что надо заключить договор, попытался провести собрание собственников жилья, чтобы они наделили его таким правом. На подъездах, кстати, размешены и объявления о проведении собрания собственников жилья.



— Вы считаете, что жильцы наделят вас таким правом после того, как вы их сначала без лифта оставили, потом без газа?

—Это они сами себя оставили без лифта и без газа. Что этот вопрос возник сегодня? Это третья попытка сбора собрания собственников жилья. Первая была еще в феврале.

— Почему, если у вас не задалась работа с жильцами, не выбран другой председатель?

— Я им предлагаю это сделать на каждом собрании! Выберете другого председателя, если вас не устраивает председатель или правление, кто вам не дает?! Это ваше право, в любой день, а я помогу оформить документы! Вперед!

— Когда в квартиры подадут газ?

— Понятия не имею. Пока не представим документы. Можем сегодня вопрос решить. Это от собственников зависит, а не от меня.

Накануне стихийное собрание выбрало активистку, которую делегировали к газовикам, чтобы разузнать, как можно оперативно подключить дом к газу.

В ТСЖ, как структуре управления домом, жильцы разочаровались и теперь собираются выбрать управляющую компанию.

В газовой службе объяснили, что для возобновления подачи газа необходим договор на ТО ВДГО. После этого специализированная организация проведет техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и зайдет во все квартиры, для проверки плит и труб. Жильцам придется оплатить и ТО, и возобновление подачи газа.

Между тем, дом № 17 на бульваре Шубина не единственный, где не заключили с газовиками договор на ТО, таких многоэтажек в Липецке 13. В каждой своя причина, но пока отключили газ только в одной.
отключение газа
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
мимокрокодил
9 минут назад
а разве отключит от жизненно важных ресурсов можно просто так? Вроде это суд решать должен, а не закон левый
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Каждый
15 минут назад
ждет ,что за него кто то все сделает ! Привычка с времен СССР !
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Липчанский
15 минут назад
Газпром за 2023 год ушел в минус ,следует из их отчётности,впервые с 1998 года.Поэтому за все заплатим и за ТО и за отсоединение и за присоединение!
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Липчанка
27 минут назад
Еще бы газовщики несли ответственность в случае чего. А то ведь только деньги собирают за Т/О, которое толком и не проводится. И еще вопрос. Почему, чтобы платежи с населения собирать, договор не нужно заключать, а как газ подавать, то танцы с бубном с заключением каких-то новых договоров?
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65+
31 минуту назад
Надо изо всех домов убрать газ ! Продукты горения газа вызывают астму у детей и ранью смерть пожилых людей ! Надо перейти на электрические плиты они безопаснее во всех случаях .
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Экономим
34 минуты назад
вот поэтому я последовал примеру соседей и перешел на индукционную варочную поверхность, газовщики что -то наглеть начинают последнее время
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