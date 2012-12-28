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сегодня, 16:51
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На Гагарина ветром сломало ветвь тополя

Пока удар стихии, о котором предупреждали спасатели и синоптики, оказался в Липецке не столь мощным.

Ураганный ветер анонсировался на 15.00. И в городе действительно потемнело, засверкали молнии, начался дождь. Но ничего сверхъестественного, обещанных порывов ветра до 27 метров в секунду не произошло.

По данным городских спасателей серьезных последствий непогоды не случилось. 

Лишь неподалеку от остановки транспорта «Улица Шкатова» сломало внушительных размеров ветвь тополя, которая лежит на пешеходной дорожке.

ветер
грозы
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мысли в слух
52 минуты назад
Тополь жалко за что ему
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