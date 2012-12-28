Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
Разбивший из-за конфликта с девушкой стёкла на двух остановках липчанин получил 1 год 7 месяцев колонии
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
Происшествия
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сегодня, 16:51
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На Гагарина ветром сломало ветвь тополя
Пока удар стихии, о котором предупреждали спасатели и синоптики, оказался в Липецке не столь мощным.
По данным городских спасателей серьезных последствий непогоды не случилось.
Лишь неподалеку от остановки транспорта «Улица Шкатова» сломало внушительных размеров ветвь тополя, которая лежит на пешеходной дорожке.
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