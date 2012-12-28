На Гагарина ветром сломало ветвь тополя

Пока удар стихии, о котором предупреждали спасатели и синоптики, оказался в Липецке не столь мощным.





Ураганный ветер анонсировался на 15.00. И в городе действительно потемнело, засверкали молнии, начался дождь. Но ничего сверхъестественного, обещанных порывов ветра до 27 метров в секунду не произошло.По данным городских спасателей серьезных последствий непогоды не случилось.Лишь неподалеку от остановки транспорта «Улица Шкатова» сломало внушительных размеров ветвь тополя, которая лежит на пешеходной дорожке.