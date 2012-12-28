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По делу о взятке в 1,25 миллиона рублей в Ельце арестованы гендиректор предприятия и главный инженер УКСа
Происшествия
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17 минут назад
Угнавший «Ладу» пассажир поезда арестован на два месяца
Мужчина опоздал на поезд после стоянки и решил дальше ехать за рулём чужой машины.
Напомним, 32-летний подозреваемый ехал на поезде в Санкт-Петербург. В Ельце во время остановки поезда он решил сходить в магазин, и опоздал на поезд. У одного из домов по улице Задонской в Ельце он проник в припаркованный автомобиль и решил поехать дальше на нём. Он направился в сторону Москвы, но попал в ДТП, бросил автомобиль и убежал. После аварии автомобиль восстановлению не подлежит.
2 мая подозреваемый был задержан, а уже 3 мая Елецким городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
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