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17 минут назад

Угнавший «Ладу» пассажир поезда арестован на два месяца

Мужчина опоздал на поезд после стоянки и решил дальше ехать за рулём чужой машины.

Елецкий городской суд по ходатайству дознавателя ОМВД России по городу Ельцу арестовал на два месяца жителя Республики Северная Осетия, подозреваемого в совершённом 4 марта угоне автомобиля «Лада Гранта» с улицы Задонской в Ельце. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.

Напомним, 32-летний подозреваемый ехал на поезде в Санкт-Петербург. В Ельце во время остановки поезда он решил сходить в магазин, и опоздал на поезд. У одного из домов по улице Задонской в Ельце он проник в припаркованный автомобиль и решил поехать дальше на нём. Он направился в сторону Москвы, но попал в ДТП, бросил автомобиль и убежал. После аварии автомобиль восстановлению не подлежит.

2 мая подозреваемый был задержан, а уже 3 мая Елецким городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
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