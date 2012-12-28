Липецкая вечЁрка: платные парковки, штормовой ветер и зачем Липецку ледокол

Сегодня, 18 апреля, стала известно, когда в Липецке заработают платные парковки, горожан предупреждают о шторме, и команда атомохода попросила взять над ней шефство.