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Общество
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51 минуту назад
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Липецкая вечЁрка: платные парковки, штормовой ветер и зачем Липецку ледокол
Сегодня, 18 апреля, стала известно, когда в Липецке заработают платные парковки, горожан предупреждают о шторме, и команда атомохода попросила взять над ней шефство.
Жители многоэтажках, расположенных на красных линиях, могут купить абонемент за 1 508 рублей.
Напомним, взимания платы за парковки в Липецке откладывали несколько раз, из-за плохих походных условий и потому, что не успели учесть всех льготников.
«А жителей близлежащих домов спросили, надо ли им это? И так к подъезду из-за железных тазов не подойти, а теперь вообще все пространство двора заставят», — возмущается Зегеля.
«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства когда уберет дороги в городе от грязи, щебня и песка, а так же ям? Главной целью в мэрии это не считают?» — спросил василий алибабаевич.
Нововведение сильно отравит жизнь липчанам, дома которых попали в зону платных парковок. Автомобили, предсказуемо, начнут ставить в их дворах. За разрешением на установку шлагбаума обратились жильцы пока только двух домов: №№7 и 15 по улице Ленина
Установить шлагбаум оказывается еще тот квест. Сначала надо провести собрание собственников жилья — 2/3 из них должны проголосовать за установку шлагбаума. Потом протокол собрания собственников, вместе с заявлением на установку и проектом размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомлением о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт, надо принести в городской департамент развития территории.
Разрешение на установку займет месяц. Его могут и не дать, если в месте установки проходят коммуникации. Если же повезет, то жильцам придется еще и искать подрядчика, который купит и установит шлагбаум. После этого исполнитель работ сможет обратиться в мэрию с заявлением о возмещении из бюджета до 90% понесенных затрат. Остальное придется заплатить собственникам.
Непонятно, почему мэрия не придумала простой алгоритм? Почему нельзя установить шлагбаумы без того, чтобы не трепать людям нервы? Ведь их положение ухудшается из-за нововведения.
«Дожили — кто-то в центре бабки стричь будет, кто-то свои дворы с ломом защищать», — написал олеган.
«Кто решил устроить платные парковки, тот пусть и решает вопрос со шлагбаумом, а не жильцы гоняться по всем инстанциям», — считает Наталия.
«На Ленина, 3 бабки не будут платить за обслуживание, и вандалы разнесут, кто повторно будет ставить?» — спросил Александр.
«Накупили квартир в центре, найдут и деньги и на шлагбаумы», — уверен Олег.
Спасатели сегодня предупредили липчан о сильном ветре, который начнется в шесть вечера и будет дуть до завтрашнего вечера. Синоптики ожидают, что его порывы могут достигать скорости в 21 м/c. По шкале Бофорта, оценивающей силу ветра, эта скорость соответствует штормовой.
В регионах Центральной России ждут девятибальный шторм. Хорошо, что в список областей, где ожидается ненастье (Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области) наша не вошла. Однако на улице все же стоит быть повнимательнее. Сильный ветер может повалить деревья и различные конструкции.
Завтра в Липецке похолодает. Температура воздуха не превысит +18 градусов. А сеголня ночью может прогреметь гроза.
Липецк может взять шефство над первым боевым ледоколом ВМФ России «Иван Папанин». Его командование обратилось в мэрию с такой просьбой.
Для тех, кто не в курсе, исследователь Арктики Иван Папанин является Почетным гражданином Липецка, в 70-х годах прошлого века он посетил наш город.
Командование ледокола, без судна, планируют пригласить в Липецк на празднование Дня города.
Стоит добавить, что наш город многие годы шефствовал над подводной лодкой «Липецк». Неожиданно выяснилось, что субмарина выведена из боевого состава Северного флота и сейчас с сокращенным экипажем ждет очереди на утилизацию. Вот так! Реанимируют ли традицию делать морякам новогодние подарки с фирменным шматом сала, пока неясно.
«Ледоколу стоит задуматься, подводной лодки уже нет», — предостерег это Липецк.
Обратите внимание, С девяти утра 20 апреля до десяти вечера 24 апреля проспект 60-летия СССР в районе пересечения с улицей Меркулова (пр. 60-летия СССР, 20к1) перекрывается для движения транспорта. Там будут менять трамвайные пути.
С 20 апреля заработают бесплатные садоводческие маршруты. Возле автостанции «Сокол» заканчивают обустраивать остановку для автобуса маршрута № 132 «Липецк (АС «Сокол») — сады села Горицы». Расписание садоводческих маршрутов можно посмотреть здесь.
И милое видео на ночь. «Давай, братан!» Сотрудники областного управления по охране объектов животного мира спасли бобра, который забрался под железнодорожную платформу и не смог самостоятельно оттуда выбраться.
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