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51 минуту назад
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Липецкая вечЁрка: платные парковки, штормовой ветер и зачем Липецку ледокол

Сегодня, 18 апреля, стала известно, когда в Липецке заработают платные парковки, горожан предупреждают о шторме, и команда атомохода попросила взять над ней шефство.

Наконец-то это произойдет. Хотя вряд ли кто обрадуется. 2 мая в Липецке заработают платные парковки. Парковка на площади Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперная, Интернациональная, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарская, Желябова и Угловая обойдется в 34 рубля за час. Тариф будет действовать с 08:00 до 20:00 по будням, в праздники и выходные, а также первые 15 минут — бесплатно.

Жители многоэтажках, расположенных на красных линиях, могут купить абонемент за 1 508 рублей.





Напомним, взимания платы за парковки в Липецке откладывали несколько раз, из-за плохих походных условий и потому, что не успели учесть всех льготников.

«А жителей близлежащих домов спросили, надо ли им это? И так к подъезду из-за железных тазов не подойти, а теперь вообще все пространство двора заставят», — возмущается Зегеля.

«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства когда уберет дороги в городе от грязи, щебня и песка, а так же ям? Главной целью в мэрии это не считают?» — спросил василий алибабаевич.

Нововведение сильно отравит жизнь липчанам, дома которых попали в зону платных парковок. Автомобили, предсказуемо, начнут ставить в их дворах. За разрешением на установку шлагбаума обратились жильцы пока только двух домов: №№7 и 15 по улице Ленина 

Установить шлагбаум оказывается еще тот квест. Сначала надо провести собрание собственников жилья — 2/3 из них должны проголосовать за установку шлагбаума. Потом протокол собрания собственников, вместе с заявлением на установку и проектом размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомлением о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт, надо принести в городской департамент развития территории.

Разрешение на установку займет месяц. Его могут и не дать, если в месте установки проходят коммуникации. Если же повезет, то жильцам придется еще и искать подрядчика, который купит и установит шлагбаум. После этого исполнитель работ сможет обратиться в мэрию с заявлением о возмещении из бюджета до 90% понесенных затрат. Остальное придется заплатить собственникам.

Непонятно, почему мэрия не придумала простой алгоритм? Почему нельзя установить шлагбаумы без того, чтобы не трепать людям нервы? Ведь их положение ухудшается из-за нововведения.  

«Дожили — кто-то в центре бабки стричь будет, кто-то свои дворы с ломом защищать», — написал олеган.

«Кто решил устроить платные парковки, тот пусть и решает вопрос со шлагбаумом, а не жильцы гоняться по всем инстанциям», — считает Наталия.

«На Ленина, 3 бабки не будут платить за обслуживание, и вандалы разнесут, кто повторно будет ставить?» — спросил Александр.

«Накупили квартир в центре, найдут и деньги и на шлагбаумы», — уверен Олег.

Спасатели сегодня предупредили липчан о сильном ветре, который начнется в шесть вечера и будет дуть до завтрашнего вечера. Синоптики ожидают, что его порывы могут достигать скорости в 21 м/c. По шкале Бофорта, оценивающей силу ветра, эта скорость соответствует штормовой.

В регионах Центральной России ждут девятибальный шторм. Хорошо, что в список областей, где ожидается ненастье (Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области) наша не вошла. Однако на улице все же стоит быть повнимательнее. Сильный ветер может повалить деревья и различные конструкции.

Завтра в Липецке похолодает. Температура воздуха не превысит +18 градусов. А сеголня ночью может прогреметь гроза.

Липецк может взять шефство над первым боевым ледоколом ВМФ России «Иван Папанин». Его командование обратилось в мэрию с такой просьбой.

Для тех, кто не в курсе, исследователь Арктики Иван Папанин является Почетным гражданином Липецка, в 70-х годах прошлого века он посетил наш город.

Командование ледокола, без судна, планируют пригласить в Липецк на празднование Дня города.

Стоит добавить, что наш город многие годы шефствовал над подводной лодкой «Липецк». Неожиданно выяснилось, что субмарина выведена из боевого состава Северного флота и сейчас с сокращенным экипажем ждет очереди на утилизацию. Вот так! Реанимируют ли традицию делать морякам новогодние подарки с фирменным шматом сала, пока неясно.

«Ледоколу стоит задуматься, подводной лодки уже нет», — предостерег это Липецк.

Обратите внимание, С девяти утра 20 апреля до десяти вечера 24 апреля проспект 60-летия СССР в районе пересечения с улицей Меркулова (пр. 60-летия СССР, 20к1) перекрывается для движения транспорта. Там будут менять трамвайные пути.



С 20 апреля заработают бесплатные садоводческие маршруты. Возле автостанции «Сокол» заканчивают обустраивать остановку для автобуса маршрута № 132 «Липецк (АС «Сокол») — сады села Горицы». Расписание садоводческих маршрутов можно посмотреть здесь. 



И милое видео на ночь. «Давай, братан!» Сотрудники областного управления по охране объектов животного мира спасли бобра, который забрался под железнодорожную платформу и не смог самостоятельно оттуда выбраться.


вечЁрка
платные парковки
ветер
ледокол
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Комментарии (1)

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41 минуту назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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