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Общество
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сегодня, 15:01
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Спасатели предупредили липчан о сильном ветре
И попросили не стоять под линиями электропередач.
По прогнозам синоптиков, в регионе будет дуть южный ветер. Ночью его порывы могут достигать 17 м/с, а днем — 21 м/с. По шкале Бофорта, оценивающей силу ветра, скорость от 21 м/с соответствует штормовой.
О том, что этот шторм атакует Центральную Россию, сообщают многие СМИ. 19 апреля в этой части страны скорость порывов ветра может достигать 25 м/с.
«С 15.00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это— 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час», — приводит слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца РИА Новости.
В зону шторма с ветром более 20 м/с могут попасть Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Липецкой области в этом списке нет, хотя ветер в регионе тоже ожидается нешуточный.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре могут ломаться деревья и падать различные конструкции. Так что надо быть осторожнее при нахождении на улице.
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