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сегодня, 15:01
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Спасатели предупредили липчан о сильном ветре

И попросили не стоять под линиями электропередач.

Сегодня с 18.00 и до завтрашнего вечера в Липецкой области ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 м/с. Спасатели разослали соответствующее предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в регионе будет дуть южный ветер. Ночью его порывы могут достигать 17 м/с, а днем — 21 м/с. По шкале Бофорта, оценивающей силу ветра, скорость от 21 м/с соответствует штормовой.

О том, что этот шторм атакует Центральную Россию, сообщают многие СМИ. 19 апреля в этой части страны скорость порывов ветра может достигать 25 м/с.

«С 15.00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это— 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час», — приводит слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца РИА Новости.

В зону шторма с ветром более 20 м/с могут попасть Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Липецкой области в этом списке нет, хотя ветер в регионе тоже ожидается нешуточный.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре могут ломаться деревья и падать различные конструкции. Так что надо быть осторожнее при нахождении на улице.
ветер
погода
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Комментарии (5)

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КвадраБот Максим
43 минуты назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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Липчанин
сегодня, 15:33
А смс пришлют?
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Незнайка
40 минут назад
Уже прислали
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Липчанин
29 минут назад
Уже прислали Ничего не было.
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Павел
сегодня, 15:13
Будут учиться ли школьники
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