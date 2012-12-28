В Липецкой области ненадолго станет прохладнее: до +18

В ночь на 19 апреля через территорию Липецкой области пройдет волновой атмосферный фронт, который принесет повсеместные кратковременные дожди с грозами. Днем 19 апреля температура понизится, южный ветер усилится до 16-21 м/сек.

В ночь на 19 апреля через территорию Липецкой области пройдет волновой атмосферный фронт, который принесет повсеместные кратковременные дожди с грозами. Днем 19 апреля температура понизится, южный ветер усилится до 16-21 м/сек. 20 апреля атмосферное давление начнет расти, погода ожидается комфортной, без осадков. 21 апреля воздух вновь начнет нагреваться выше обычного, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 21 апреля - 14-17 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше климатической нормы, 20 апреля — 10-11 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек, днем — порывы до 16-21 м/сек. Температура ночью — от +10 до +15 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +12 до +14, днем — от +16 до +18 градусов. День 19 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 5 градусов мороза.