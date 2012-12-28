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Общество
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сегодня, 16:33
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Бобр забрался в дыру на железной дороге
Охотнадзор спас очередного бобра.
«Наши сотрудники достали животное и выпустили его в естественную среду обитания», — рассказали в управлении.
Неделю назад, подобную спасательную операцию охотнадзор провел в Тербунах, где бобр забрел во двор частного дома.
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