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710
сегодня, 16:33
7

Бобр забрался в дыру на железной дороге

Охотнадзор спас очередного бобра.

Управление по охране объектов животного мира Липецкой области сообщило о спасении очередного бобра. Рядом с Ельцом животное забралось в отверстие возле железнодорожных путей и не смогло самостоятельно выбраться наружу.

«Наши сотрудники достали животное и выпустили его в естественную среду обитания», — рассказали в управлении.

Неделю назад, подобную спасательную операцию охотнадзор провел в Тербунах, где  бобр забрел во двор частного дома.
бобр
дикие животные
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
21 минуту назад
"Бобэр, ....!!!"
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Лиза
22 минуты назад
Спасибо за спасение бобра!
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Дядя Фёдор
36 минут назад
Теперь за ним ещё полгода гоняться будете,что бы флешку с видео отдать.
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проХожий
59 минут назад
За Бобра скажу: "Спасибо Братья" мир не без добрых людей :-)
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гостья
сегодня, 17:09
Кто смотрит новости все так думают.
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кажется
сегодня, 16:46
Это к большой воде
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Феликс
сегодня, 16:45
Надо проверить бобра откуда и с каким задание его забросили, может у него задание сгрызть железную дорогу , как плотину вон в Орске сгрызли боевые мыши -диверсанты
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