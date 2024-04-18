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Происшествия
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сегодня, 16:31
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На проспекте Победы у «Фольксвагена» при столкновении с трактором вырвало колесо
По словам очевидцев аварии, водитель «Фольксвагена» двигался на большой скорости и при выезде с площади Александра Невского не заметил тяжелую технику.
От удара у «Фольксвагена» вырвало колесо.
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