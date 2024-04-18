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1294
сегодня, 16:31
8

На проспекте Победы у «Фольксвагена» при столкновении с трактором вырвало колесо

Днем 18 апреля на проспекте Победы в Липецке столкнулись легковые автомобили «Фольксваген», «Лада Гранта» и трактор.

По словам очевидцев аварии, водитель «Фольксвагена» двигался на большой скорости и при выезде с площади Александра Невского не заметил тяжелую технику.

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От удара у «Фольксвагена» вырвало колесо.

авария
ДТП
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Адвокат Черный
9 минут назад
До сих пор с 18 февраля наряд ДПС ждут, чтобы страховой случай и ДТП оформить! Оперативно работают. Так держать!
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Лелик
57 минут назад
До сих пор стоят разбираются
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Александр
сегодня, 16:59
А слона то , я не заметил
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Давно
сегодня, 16:53
шел и пришел к успеху ! Пешеходов стало больше !
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Гёте
сегодня, 16:49
"Днем 18 февраля на проспекте Победы в Липецке столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и трактор" ))) Фото с места событий при участии зеленой травы (декорации?)
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Зануда 48
сегодня, 16:47
Странно, я думала что трактор летел и не заметил фольксваген
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007
сегодня, 16:45
Февраля?
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Гёте
сегодня, 16:43
"Днем 18 февраля на проспекте Победы в Липецке столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и трактор" ))) Фото с места событий при участии зеленой травы (декорации?)
Ответить
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