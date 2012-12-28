Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»

Сегодня, 27 марта, полицейские рассказали подробности доследственной проверки в отношении жительницы Грязей, которая высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле», депутата областного Совета Сергея Токарева неожиданно обвинили в автоподставе, и GOROD48 узнал, что построят на месте гостиницы «Турист».