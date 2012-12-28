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Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Сегодня, 27 марта, полицейские рассказали подробности доследственной проверки в отношении жительницы Грязей, которая высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле», депутата областного Совета Сергея Токарева неожиданно обвинили в автоподставе, и GOROD48 узнал, что построят на месте гостиницы «Турист».
Известного липецкого политика Сергея Токарева неожиданно обвинили в мошенничестве — автоподставе из-за отсутствия страхового полиса. Один из Telegram-каналов сообщил об обысках в доме депутата Липецкого областного Совета.
Сергей Токарев опроверг эту информацию рассказал, что никаких обысков у него дома не было. Полицейские приходили к его матери. Она действительно недавно попала в ДТП. Пострадавших в той аварии не было.
— Я буду разбираться, буду защищать себя и своих близких. Вы же понимаете, если не удается зацепить меня, начинают бить по родственникам, — заявил политик.
— Из-за отсутствия страхового полиса проводится обыск? Полис ищут, что-ли? — поинтересовался А что.
25 марта на улице Вермешева автомобиль «Лада-Приора» выехал с дороги и врезался в столб. А сегодня стало известно, что полицейские отыскали женщину — водителя автомобиля.
28-летней липчанке предстоит выплатить три штрафа. Женщина объяснила свой маневр тем, что не справилась с управлением.
— Смотрим видео внимательно. Там две полосы движения, некое чудо при этом стоит посередине и, когда 28-летняя липчанка подъезжает, то чудо дергается вправо в первую полосу, из-за чего та пугается и уходит на остановку. Но наши законы настолько «суровы», что виноват именно тот, кто попал в ДТП, а не кто его спровоцировал, — обратил внимание А.
— В дополнение к штрафам лучше бы и права отобрать, вместе с автомобилем, так надежнее будет, — уверен ДДД.
Сегодня утром на улице Неделина в лобовую столкнулись автомобили «Шевроле» и «Шкода» из-за того, что водитель первой машины решил объехать мертвую собаку. В результате пострадали три человека.
— Собака явно страдала от людей при жизни, раз после смерти стала причиной такого, — считает zzloyzz.
— Отомстила собака, за псиною породу, — добавил Бульдог.
— Утром проезжал — вот думаю убрать её с дороги может и перчатки есть. Потом передумал. Посчитал, заснимут сейчас на трубу, выложат в сеть и припишут — сбил и избавляется от улик, так и поехал дальше. А оно вон как получилось, нехорошо, — признался Вертел.
Гостиницу «Турист» и ресторан «Каракум» сравняют с землей. Сносит здания, которые были символами советского Липецка, компания «СЗ Турист Эко-парк», которая и купила эту недвижимость.
GOROD48 выяснил, что на месте гостиницы планируется построить жилой комплекс, который спроектирует известнейшая екатеринбургская девелоперская компания «Брусника», входящая в ТОП-5 застройщиков России.
Стоит добавить, что это не первая попытка строительства на месте «Туриста» элитного жилого комплекса. Первую хотели предпринять еще восемь лет назад, но тогда даже до сноса дело не дошло. В планах была высотка в стиле сталинский ампир.
— Как говорится ни к селу ни к городу на этом месте жилой комплекс, — уверен Горожанин Липецка.
— Давно пора, а только решились. Но хоть решились, считает Ну.
По прогнозам синоптиков завтра в Липецке столбики термометров могут подняться до +10 градусов. А ночью, по-прежнему, минусовые температуры: от от -2 до -4.
И обратите внимание, вода в реке Дон поднялась на полтора метра и затопила подъездные пути к понтонному мосту у села Замятино на дороге Стебаево — Задонск — Долгоруково. В областном управлении дорог и транспорта рекомендовали пользоваться объездными путями.
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