Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Слова грязинской стримерши о теракте в «Крокус Сити» оценит специальная экспертиза
Происшествия
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Общество
Известного липецкого политика Сергея Токарева обвинили в мошенничестве
Общество
Проехала на красный, чуть не сбила женщину, врезалась в столб и отправилась дальше
Происшествия
«Шевроле» выехал в лобовую на «Шкоду» из-за мертвой собаки — три человека пострадали
Происшествия
Культурное пространство «Библиотека» закрывается
Культура
49-летняя липчанка приревновала мужа к подруге и изрезала его двумя ножами
Происшествия
«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Общество
На улице Советской машинами давят деревья
Общество
Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка
Общество
Читать все
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Общество
«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Общество
Слова грязинской стримерши о теракте в «Крокус Сити» оценит специальная экспертиза
Происшествия
На улице Советской машинами давят деревья
Общество
Управляющая компания задолжала 31,4 миллиона рублей и стала банкротом
Общество
49-летняя липчанка приревновала мужа к подруге и изрезала его двумя ножами
Происшествия
Для Школы креативных индустрий по значительно завышенным ценам покупали шторы и кондиционеры
Общество
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
Группа НЛМК выполнила все цели экологической Стратегии-2023
НЛМК Live
В Липецкой области еще один день без осадков и до +11
Погода в Липецке
Читать все
Общество
668
сегодня, 20:24
4

Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»

Сегодня, 27 марта, полицейские рассказали подробности доследственной проверки в отношении жительницы Грязей, которая высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле», депутата областного Совета Сергея Токарева неожиданно обвинили в автоподставе, и GOROD48 узнал, что построят на месте гостиницы «Турист».

В МВД сегодня раскрыли подробности доследственной проверки в отношении 50-летней жительницы Грязей, которая во время стрима высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле». Полицейские провели у нее обыск. Женщина уже объяснила свое поведение алкогольным опьянением, которое спровоцировало у нее негативные эмоции. Теперь ее стрим должна  оценить специальная экспертиза.  

Известного липецкого политика Сергея Токарева неожиданно обвинили в мошенничестве — автоподставе из-за отсутствия страхового полиса. Один из Telegram-каналов сообщил об обысках в доме депутата Липецкого областного Совета.

Сергей Токарев опроверг эту информацию рассказал, что никаких обысков у него дома не было. Полицейские приходили к его матери. Она действительно недавно попала в ДТП. Пострадавших в той аварии не было. 

— Я буду разбираться, буду защищать себя и своих близких. Вы же понимаете, если не удается зацепить меня, начинают бить по родственникам, — заявил политик.

— Из-за отсутствия страхового полиса проводится обыск? Полис ищут, что-ли? — поинтересовался А что.

25 марта на улице Вермешева автомобиль «Лада-Приора» выехал с дороги и врезался в столб. А сегодня стало известно, что полицейские отыскали женщину — водителя автомобиля.


28-летней липчанке предстоит выплатить три штрафа. Женщина объяснила свой маневр тем, что не справилась с управлением.

— Смотрим видео внимательно. Там две полосы движения, некое чудо при этом стоит посередине и, когда 28-летняя липчанка подъезжает, то чудо дергается вправо в первую полосу, из-за чего та пугается и уходит на остановку. Но наши законы настолько «суровы», что виноват именно тот, кто попал в ДТП, а не кто его спровоцировал, — обратил внимание А.

— В дополнение к штрафам лучше бы и права отобрать, вместе с автомобилем, так надежнее будет, — уверен ДДД.

Сегодня утром на улице Неделина в лобовую столкнулись автомобили «Шевроле» и «Шкода» из-за того, что водитель первой машины решил объехать мертвую собаку. В результате пострадали три человека.


— Собака явно страдала от людей при жизни, раз после смерти стала причиной такого, — считает zzloyzz.

— Отомстила собака, за псиною породу, — добавил Бульдог.

— Утром проезжал — вот думаю убрать её с дороги может и перчатки есть. Потом передумал. Посчитал, заснимут сейчас на трубу, выложат в сеть и припишут — сбил и избавляется от улик, так и поехал дальше. А оно вон как получилось, нехорошо, — признался Вертел.

Гостиницу «Турист» и ресторан «Каракум» сравняют с землей. Сносит здания, которые были символами советского Липецка, компания «СЗ Турист Эко-парк», которая и купила эту недвижимость.


GOROD48 выяснил, что на месте гостиницы планируется построить жилой комплекс, который спроектирует известнейшая екатеринбургская девелоперская компания «Брусника», входящая в ТОП-5 застройщиков России.

Стоит добавить, что это не первая попытка строительства на месте «Туриста» элитного жилого комплекса. Первую хотели предпринять еще восемь лет назад, но тогда даже до сноса дело не дошло. В планах была высотка в стиле сталинский ампир.

— Как говорится ни к селу ни к городу на этом месте жилой комплекс, — уверен Горожанин Липецка.

— Давно пора, а только решились. Но хоть решились, считает Ну.

По прогнозам синоптиков завтра в Липецке столбики термометров могут подняться до +10 градусов. А ночью, по-прежнему, минусовые температуры: от от -2 до -4.

И обратите внимание, вода в реке Дон поднялась на полтора метра и затопила подъездные пути к понтонному мосту у села Замятино на дороге Стебаево — Задонск — Долгоруково. В областном управлении дорог и транспорта рекомендовали пользоваться объездными путями.
вечЁрка
теракт в «Крокус Сити»
Сергей Токарев
гостиница «Турист»
2
0
0
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
41 минуту назад
Наказать непременно может пить бросит, позорная....
Ответить
Гость
сегодня, 20:52
Простите женщину из грязей, ей 50 лет она пьёт, это и так беда огромная
Ответить
vlad
36 минут назад
Такое не прощается, закрыть по полной, пусть шьет рукавицы для защитников, заодно и пить перестанет.
Ответить
Липчанин
сегодня, 20:48
Всех депутатов надо проверять почему не работают а зарплату получают перед выборами на обещали а толку и работы не видно .
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru