В Липецкой области еще один день без осадков и до +11

28 марта Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 29 и 30 марта с запада на восток через территорию региона пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 марта — 3 градуса тепла, что на 2 градуса выше нормы, 29 и 30 марта — 6-8 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от -2 до -4, днем — от +8 до +10 градусов.День 28 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году — 20 градусов мороза.