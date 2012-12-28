Известного липецкого политика Сергея Токарева обвинили в мошенничестве

Сам Сергей Токарев опровергает эту информацию.

Сегодня утром в Telegram появились сообщения об обысках у второго секретаря липецкого отделения КПРФ и депутата областного Совета Сергея Токарева и его матери. Обыски якобы, связаны с делом о мошенничестве — автоподставе: «инцидент с подставным ДТП произошел из-за отсутствия страхового полиса у Токаревой О.», — говорится в сообщениях.Сергей Токарев заявил GOROD48, что узнал об обысках из звонка нашего журналиста. Никаких следственных действий в его доме не проводилось, однако к его матери сегодня действительно приходили полицейские, которые предъявили постановление суда о проведении обыска по факту ДТП.По словам депутата, месяц-полтора назад его мать на своем «ВАЗ-2114» действительно попала в ДТП. В аварии никто не пострадал, а у автомобиля оказалась разбита задняя часть. Деталей по поводу наличия или отсутствия полиса, а также расследования дела о ДТП Токарев не знает. Во время аварии его с матерью не было.Депутат обратил внимание на неточность данных в Telegram. Имя его матери — Тамара.— Я буду разбираться, буду защищать себя и своих близких. Вы же понимаете, если не удается зацепить меня, начинают бить по родственникам, — заявил Сергей Токарев по поводу появившейся информации, в которой, его, фактически, обвиняют в мошенничестве.В правоохранительных службах информацию об обысках не комментируют.