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58 минут назад
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Известного липецкого политика Сергея Токарева обвинили в мошенничестве

Сам Сергей Токарев опровергает эту информацию.

Сегодня утром в Telegram появились сообщения об обысках у второго секретаря липецкого отделения КПРФ и депутата областного Совета Сергея Токарева и его матери. Обыски якобы, связаны с делом о мошенничестве — автоподставе: «инцидент с подставным ДТП произошел из-за отсутствия страхового полиса у Токаревой О.», — говорится в сообщениях.

Сергей Токарев заявил GOROD48, что узнал об обысках из звонка нашего журналиста. Никаких следственных действий в его доме не проводилось, однако к его матери сегодня действительно приходили полицейские, которые предъявили постановление суда о проведении обыска по факту ДТП.

По словам депутата, месяц-полтора назад его мать на своем «ВАЗ-2114» действительно попала в ДТП. В аварии никто не пострадал, а у автомобиля оказалась разбита задняя часть. Деталей по поводу наличия или отсутствия полиса, а также расследования дела о ДТП Токарев не знает. Во время аварии его с матерью не было.

Депутат обратил внимание на неточность данных в Telegram. Имя его матери — Тамара.

— Я буду разбираться, буду защищать себя и своих близких. Вы же понимаете, если не удается зацепить меня, начинают бить по родственникам, — заявил Сергей Токарев по поводу появившейся информации, в которой, его, фактически, обвиняют в мошенничестве.

В правоохранительных службах информацию об обысках не комментируют.
Сергей Токарев
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Комментарии (7)

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Сначала новые
А что,
9 минут назад
из-за отсутствия страхового полиса проводится обыск??? Полис ищут, что-ли?
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zzloyzz
11 минут назад
Уважаемые депутаты, пожалуйста, ездите поаккуратней. ДТП может стать причиной обысков.
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Иван
11 минут назад
Странный какой то у нас политик. Авария у матери была полтора месяца назад, а он даже не знает была ли страховка. Только сейчас решил разобраться. И так видимо во всех делах.
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ПЕНСИОНЕР
12 минут назад
Охота на "ведьм" открыта.
Ответить
Иван
12 минут назад
Странный какой то у нас политик. Авария у матери была полтора месяца назад, а он даже не знает была ли страховка. Только сейчас решил разобраться. И так видимо во всех делах.
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Артём
14 минут назад
доигрались - надо было деревья в Комсомольском парке Скороходова сразу в 2022 году спиливать - девочка в больнице, мужик умер в 2023 из-за падения деревьев ....
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.i.
18 минут назад
Обыск по факту ДТП – это что-то невразумительное. Бывает, что автомобили изымают для проведения экспертизы, и то если в ДТП есть пострадавшие. Как-то это всё белыми нитками шито.
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