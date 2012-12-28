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39 минут назад
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Проехала на красный, чуть не сбила женщину, врезалась в столб и отправилась дальше

Приключения на улице Вермишева обойдутся 28-летней липчанке тремя штрафами.

Сегодня полицейские рассказали о приключениях 28-летней женщины-водителя на улице Вермишева 25 марта и последовавших за ними последствиях.

В понедельник днем камера наблюдения на улице Вермишева записала, как с дороги на остановку чуть не въехал автомобиль «Лада-Приора». Машину, от которой отпрыгнула ожидавшая автобус пассажирка, остановил столб. Из «Приоры» вышла женщина, осмотрела капот, села за руль и просто уехала.

«Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушительницы. Ей оказалась 28-летняя липчанка», — сообщили в полиции и рассказали, что перед аварией женщина-водитель пытаясь проехать светофор ускорилась, не справилась с управлением и врезалась в опору дорожного знака. Светофор, она, кстати, проехала на красный.

Так как у липчанки уже был штраф за проезд на красный свет на нее составили протокол за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.3 ст. 12.12 КоАП РФ — штраф в пять тысяч рублей), за повреждение стойки дорожного знака составлен протокол по ст. 12.33 КоАП (штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей), за невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП протокол составлен по ч.1 ст. 12.27 КоАП (штраф в тысячу рублей).
авария
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Комментарии (2)

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Сначала новые
1
26 минут назад
Пьяная баба себе не хозяйка
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Житель
28 минут назад
Лишать за такое нужно, как за оставление места ДТП.
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