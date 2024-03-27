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Происшествия
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29 минут назад
Вода в реке Дон поднялась на полтора метра: закрыт мост в Замятино
Вода залила подъездные пути к мосту.
Как сообщили в областном управлении дорог и транспорта вода в Дону поднялась на полтора метра и затопила подъездные пути к понтонному мосту у села Замятино на дороге Стебаево - Задонск - Долгоруково.
«Просьба пользоваться альтернативными путями объезда по автомобильным дорогам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка», — обратились к жителям области в управлении.
Фото управления дорог и транспорта.
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