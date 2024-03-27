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сегодня, 10:10
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«Шевроле» выехал в лобовую на «Шкоду» из-за мертвой собаки — три человека пострадали

На улице Неделина, где сегодня утром столкнулись два автомобиля работали пять экипажей скорой помощи и два пожарных расчета.

Утром 27 марта на участке улицы Неделина от Центрального рынка к улице Циолковского в лобовую столкнулись автомобили «Шевроле Круз» и «Шкода Кадьяк».

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По словам очевидцев, водитель «Шевроле» объезжал мертвую собаку, выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Шкодой».

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В ДТП пострадал мужчина и девушка в «Шевроле» и мужчина из «Шкоды».

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На месте аварии работали пять бригад скорой помощи, спасатели и пожарный расчет. Последние смыли следы ГСМ во избежание возгорания и отключили аккумуляторы автомобилей.

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ДТП
лобовое
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Бульдог
3 минуты назад
Отомстила собака, за псиною пароду.
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zzloyzz
11 минут назад
Собака явно страдала от людей при жизни, раз после смерти стала причиной такого.
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zzloyzz
15 минут назад
Собака явно страдала от людей при жизни, раз после смерти стала причиной такого.
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Гость
17 минут назад
Нет это не собака,а большой откормленный хомяк
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Animal Planet.
37 минут назад
Бедная собака.
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Карнавальный
38 минут назад
за рулем черного автомобиля находился персонаж под солями, нормальный человек таких маневров совершать не будет
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кит
39 минут назад
Собака должна и обязана быть в наморднике и с хозяином на поводке ! Раньше были вроде такие правила для домашних,а этим правила не писаны ?!
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Присмотрись
26 минут назад
это тушка вполне дворового гаражного пса.
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