«Шевроле» выехал в лобовую на «Шкоду» из-за мертвой собаки — три человека пострадали

На улице Неделина, где сегодня утром столкнулись два автомобиля работали пять экипажей скорой помощи и два пожарных расчета.



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Утром 27 марта на участке улицы Неделина от Центрального рынка к улице Циолковского в лобовую столкнулись автомобили «Шевроле Круз» и «Шкода Кадьяк».По словам очевидцев, водитель «Шевроле» объезжал мертвую собаку, выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Шкодой».В ДТП пострадал мужчина и девушка в «Шевроле» и мужчина из «Шкоды».На месте аварии работали пять бригад скорой помощи, спасатели и пожарный расчет. Последние смыли следы ГСМ во избежание возгорания и отключили аккумуляторы автомобилей.