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Происшествия
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сегодня, 10:10
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«Шевроле» выехал в лобовую на «Шкоду» из-за мертвой собаки — три человека пострадали
На улице Неделина, где сегодня утром столкнулись два автомобиля работали пять экипажей скорой помощи и два пожарных расчета.
По словам очевидцев, водитель «Шевроле» объезжал мертвую собаку, выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Шкодой».
В ДТП пострадал мужчина и девушка в «Шевроле» и мужчина из «Шкоды».
На месте аварии работали пять бригад скорой помощи, спасатели и пожарный расчет. Последние смыли следы ГСМ во избежание возгорания и отключили аккумуляторы автомобилей.
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