Холодные трубы и течь с крыши обернулись дисквалификацией директора управляющей компании

Многочисленные нарушения выявили при внеплановой выездной проверке.

Мировой судья судебного участка № 10 Правобережного судебного района Липецка на год дисквалифицировал директора ООО УК «Угловая» по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами.«При проведении внеплановой выездной проверки было установлено, что температура трубопровода горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом не соответствовала нормам, тепловая изоляция на трубопроводах системы отопления и горячего водоснабжения отсутствовала, на лестничной площадке выявлена течь с крыши в районе трубопровода системы ливневой канализации и электрощита», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.