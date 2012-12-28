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Общество
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44 минуты назад
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Холодные трубы и течь с крыши обернулись дисквалификацией директора управляющей компании
Многочисленные нарушения выявили при внеплановой выездной проверке.
«При проведении внеплановой выездной проверки было установлено, что температура трубопровода горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом не соответствовала нормам, тепловая изоляция на трубопроводах системы отопления и горячего водоснабжения отсутствовала, на лестничной площадке выявлена течь с крыши в районе трубопровода системы ливневой канализации и электрощита», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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