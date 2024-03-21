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вчера, 16:48
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Главное — психологический настрой: родители сдали ЕГЭ по истории

Липчане присоединились к Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Сегодня в гимназии №64 родители выпускников и чиновники сдавали ЕГЭ по истории. В этом году в Липецкой области этот предмет изъявили желание сдавать 832 одиннадцатиклассника. Особых нововведений в ЕГЭ по истории нет: только детализирована структура задания 18 на установление причинно-следственных связей.

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Организаторы акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» уверены: она дает родителям уникальную возможность на собственном опыте познакомиться с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ, чтобы снять излишнее психологическое напряжение перед экзаменами.

Тренировочный экзамен для родителей проходил в сокращённой форме: за час нужно было ответить всего на 9 вопросов, дающих представление об экзаменационных заданиях разных типов. Историю для сдачи выбрали не случайно: предмет очень актуален в свете последних событий, и в Рособрнадзоре посчитали, что взрослым очень важно освежить в памяти некоторые исторические события.

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Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в этом году проходит уже в восьмой раз.

В этот день родители выпускников могут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ: регистрацию, проход в экзаменационный пункт, рассадку участников экзамена в аудиториях, увидеть, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена и в конце концов узнать свои результаты.

На этот раз сдавать ЕГЭ в Липецке изъявили желание 19 человек, но пришли далеко не все. Возможно, всё как на настоящем экзамене: есть уважительные причины, дающие право на пересдачу в резервные дни.

Отец выпускника Андрей Вертиев решил пойти на экзамен по истории, чтобы побывать на месте своего ребёнка. Тем более что самому ему в школе не пришлось сдавать ЕГЭ.

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— Волнуетесь? — Поинтересовались мы у Андрея Вертиева.

— Есть такое дело!

— Готовились к ЕГЭ? Повторяли историю?

— Честно скажу: вспоминал!

Ещё одна участница ЕГЭ и мать выпускника Наталья Новожилова призналась: пришла на ЕГЭ, потому что классный руководитель попросил принять участие в акции.

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По традиции к акции присоединяется много чиновников и «медийных» персон. Среди участников ЕГЭ на этот раз были начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова, председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова, уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран. Последний сообщил: на процедуру и регламент проведения ЕГЭ ему ещё ни разу не поступало никаких жалоб! Но признал: родители порой переживают по поводу экзамена больше, чем дети. Хотя сегодня уже приходится иметь дело и с родителями, которые и сами сдавали ЕГЭ.

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— Это акция способствует пониманию, что главное — не только знания, но и психологический настрой! — Отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова.

Неслучайно инструктаж на экзамене начинается со слов: «ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти...».

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Светлана Бедрова также регулярно принимает участие в тренировочном ЕГЭ: в прошлом году сдавала ЕГЭ по математике, в позапрошлом — по русскому языку.

— Главное для взрослых — не получить желаемое количество баллов, а получить некую психологическую защищённость: чтобы родители прошли все этапы экзамена и поняли, что это не страшно, что в самой процедуре проведения экзамена нет ничего сверхъестественного, что если ребёнок готовится — то он в состоянии сдать экзамены на очень хорошие баллы, — отметила Светлана Бедрова.

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Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт по всей стране до конца марта: даты и места ее проведения региональные органы управления образованием определяют самостоятельно.
ЕГЭ
школа
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Комментарии (8)

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Сначала новые
пенЗия
вчера, 20:17
егэ что экг, придумают же. болонская система
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Наталья
вчера, 18:39
Ну никак неугомонятся с этим ЕГЭ!!! Заняться больше нечем!
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Горожанин Липецка
вчера, 18:16
Сдача ЕГЭ дело добровольное для сдачи требуют написать заявление.
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Ха-ха
вчера, 17:30
Вы их проверьте какие декреты издавал Ленин,а то многие не знают кто это такой,
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Бим
вчера, 17:12
Да что вы прислали с этим ЕГЭ. Экзамен как экзамен. Не страшнее обычного
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Липчанин
вчера, 18:47
Этот ЕГЭ и совсем не нужен никому, раньше сдавали обычные экзамены и всё были довольны, потом какие то идиоты придумали эту хрень
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Естественно
вчера, 17:52
Не страшнее. Просто тупее.
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Мама
вчера, 20:55
Не страшнее. Просто тупее. Кто тупее? Вы, тогда да, тупее. Не пишите ересь, если не в теме! Ни один старпер, хающий ЕГЭ, с "лучшим с мире образованием", никогда не сдаст на высокий балл. Потому что ЕГЭ намного сложнее ваших школьных экзаменов и реально показывает уровень выпускника. А если ваши дети и внуки в носу ковырялись все 11 лет, то ПТУ всех примет.
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