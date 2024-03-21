Главное — психологический настрой: родители сдали ЕГЭ по истории

Липчане присоединились к Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

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Сегодня в гимназии №64 родители выпускников и чиновники сдавали ЕГЭ по истории. В этом году в Липецкой области этот предмет изъявили желание сдавать 832 одиннадцатиклассника. Особых нововведений в ЕГЭ по истории нет: только детализирована структура задания 18 на установление причинно-следственных связей.Организаторы акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» уверены: она дает родителям уникальную возможность на собственном опыте познакомиться с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ, чтобы снять излишнее психологическое напряжение перед экзаменами.Тренировочный экзамен для родителей проходил в сокращённой форме: за час нужно было ответить всего на 9 вопросов, дающих представление об экзаменационных заданиях разных типов. Историю для сдачи выбрали не случайно: предмет очень актуален в свете последних событий, и в Рособрнадзоре посчитали, что взрослым очень важно освежить в памяти некоторые исторические события.Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в этом году проходит уже в восьмой раз.В этот день родители выпускников могут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ: регистрацию, проход в экзаменационный пункт, рассадку участников экзамена в аудиториях, увидеть, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена и в конце концов узнать свои результаты.На этот раз сдавать ЕГЭ в Липецке изъявили желание 19 человек, но пришли далеко не все. Возможно, всё как на настоящем экзамене: есть уважительные причины, дающие право на пересдачу в резервные дни.Отец выпускника Андрей Вертиев решил пойти на экзамен по истории, чтобы побывать на месте своего ребёнка. Тем более что самому ему в школе не пришлось сдавать ЕГЭ.— Волнуетесь? — Поинтересовались мы у Андрея Вертиева.— Есть такое дело!— Готовились к ЕГЭ? Повторяли историю?— Честно скажу: вспоминал!Ещё одна участница ЕГЭ и мать выпускника Наталья Новожилова призналась: пришла на ЕГЭ, потому что классный руководитель попросил принять участие в акции.По традиции к акции присоединяется много чиновников и «медийных» персон. Среди участников ЕГЭ на этот раз были начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова, председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова, уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран. Последний сообщил: на процедуру и регламент проведения ЕГЭ ему ещё ни разу не поступало никаких жалоб! Но признал: родители порой переживают по поводу экзамена больше, чем дети. Хотя сегодня уже приходится иметь дело и с родителями, которые и сами сдавали ЕГЭ.— Это акция способствует пониманию, что главное — не только знания, но и психологический настрой! — Отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова.Неслучайно инструктаж на экзамене начинается со слов: «ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти...».Светлана Бедрова также регулярно принимает участие в тренировочном ЕГЭ: в прошлом году сдавала ЕГЭ по математике, в позапрошлом — по русскому языку.— Главное для взрослых — не получить желаемое количество баллов, а получить некую психологическую защищённость: чтобы родители прошли все этапы экзамена и поняли, что это не страшно, что в самой процедуре проведения экзамена нет ничего сверхъестественного, что если ребёнок готовится — то он в состоянии сдать экзамены на очень хорошие баллы, — отметила Светлана Бедрова.Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт по всей стране до конца марта: даты и места ее проведения региональные органы управления образованием определяют самостоятельно.