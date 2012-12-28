Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК

Сегодня, 6 марта, в Липецкой области протестировали систему оповещения, родственники впавшей в кому 16-летней девочки ищут видеозаписи и очевидцев аварии, и прокуратура возбудила уголовные дела в отношении сотрудников трех управляющих компаний.