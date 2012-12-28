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Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
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58 минут назад

Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК

Сегодня, 6 марта, в Липецкой области протестировали систему оповещения, родственники впавшей в кому 16-летней девочки ищут видеозаписи и очевидцев аварии, и прокуратура возбудила уголовные дела в отношении сотрудников трех управляющих компаний. 

Сегодня утром липчане запутались из-за sms-рассылки. Многие получили сообщение о «воздушной опасности», в то время как ранее предупреждали о тестировании системы оповещения. Оказалось, что sms-рассылка тоже тестовая.



«В связи с атакой беспилотников в соседней Воронежской области в нашем регионе проводится тестирование оповещения жителей об авиационной опасности с помощью СМС-рассылки. Оповещение тестовое. Никакой угрозы на текущий момент нет», успокоил всех через свой Telegram-канал губернатор Игорь Артамонов.

А ровно в 10:43 в Липецке зазвучала сирена — началась запланированная ранее проверка системы оповещения. Горожане отнеслись к ней спокойно.


GOROD48 на всякий случай уточнил, что делать, если sms-рассылка будет не тестовой, а настоящей. Позже алгоритм действий при такой тревоге описали власти:

«Что означает сигнал авиационная/воздушная опасность?

Это значит, что получена информация об обнаружении летательных аппаратов, которые потенциально могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам. При получении такого сигнала все службы приводятся в режим максимальной готовности. Зачастую угроза оказывается ложной. Объекты обнаруживают на большом расстоянии и требуется время на их идентификацию и определение курса.

Что делать по получении такого сигнала?

Во-первых, сохранять спокойствие. Во-вторых, быть бдительным. Рекомендуется установить на смартфоны приложения 112 Липецкая область, МЧС России и Радар. В-третьих, надо быть готовым, что может прозвучать общий сигнал воздушной тревоги. Порядок действий в этом случае прописан здесь.

Что не надо делать?

В случае атаки БПЛА ни в коем случае нельзя снимать ее на видео или фото и выкладывать их в социальные сети и мессенджеры, а также пересылать недостоверную информацию из непроверенных источников. Опубликованные материалы могут быть источником информации для противника и помогут раскрыть позиции ПВО, выявить важные городские и промышленные объекты. Противник получает возможность скорректировать атаку. И фактически вы сами можете направить следующий удар на себя или своих близких».

Эти новости активно комментировали читатели GOROD48.

— А мне не пришло от слова совсем нечего, вот и жди так, — переживает Мда.

— Елецкий микрорайон. Было слышно, если выйти на балкон. В реале в квартире такой звук даже не услышать, от такой громкости даже не проснуться, либо их проверяли на неполную громкость, либо от этого толку нет совсем, — предположил Ли.

— В этот раз в центре города даже в доме было слышно оооочень хорошо, и смс-оповещение в телефоне и на экране телевизора тоже заставка была. Молодцы МЧС, сработали на «отлично», — похвалила Лиза.

— А убежища где? — спросил Даа.

— Добрый совет создателям данной рассылки: поменяйте текст, не путайте людей. Напишите, например: «Внимание, тестовая рассылка». Или «Внимание, проверка систем оповещения. В настоящий момент опасности нет». То, что вы прислали — это ж голову сломать можно, чтобы понять, что вы имели ввиду, — предложил комментатор.

Жуткая история произошла 4 марта в селе Елецкое Липецкого района: пьяная 51-летняя женщина на автомобиле «Ниссан» сбила 16-летнюю девушку и уехала с места происшествия. По словам сестры девушки, за «Ниссаном» погнался таксист, женщина-водитель попала еще в одно ДТП, и к счастью, никого больше не покалечила.

А девятиклассница госпитализирована в тяжелом состоянии и впала в кому. Сестра девушки просит очевидцев ДТП и тех у кого есть видеозаписи с места аварии  связаться с ней по телефону: 8-992-057-9790 (София).

Полицейские тем временем возбудили в отношении женщины-водителя  уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

— Скорейшего выздоровления тебе, девочка! — пожелала Гостья.

— Суд должен быть показательный, как Ефремову, — считает Житель.

 Прокуратура области сообщила о сенсационных результатах проверок управляющих компаний ООО «УК «Вариант», ООО «УК «Проспект» и ООО «УО «Маяк».

«Вскрыты факты присвоения сотрудниками компаний полученных от собственников помещений денег и несвоевременности расчётов с поставщиками коммунальных ресурсов, в результате чего перед ресурсоснабжающими организациями (АО «Квадра – Генерирующая компания», ООО «Новитэн», ООО «РВК-Липецк») образовалась задолженность на общую сумму более 37 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области.

По итогам проверок возбуждены уголовные дела, действия сотрудников УК квалифицированы по статье п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
  
Глядя на прогнозы погоды синоптиков, уже начинаешь сомневаться в том, что на дворе март. Сегодня ночью ожидается от -12 до -14 градусов, а  днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -3 до -5 градусов.
вечЁрка
сирена
ДТП
управляющие компании
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